بیانیه گام دوم انقلاب بر استفاده از خرد جمعی تاکید دارد

منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه کشورمان در گفتگو با مهر، گفت: روز گذشته چهارمین سالگرد بسیار مهم، صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری و در ارتباط با گامهای انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: در خصوص بیانیه گام دوم صاحبنظران و از جمله خود بنده در فرصتهایی اظهار نظر کردیم، اما بنده میخواهم نکته ظریف سیاسی در این خصوص مطرح کنم. صدور این بیانیه یعنی آنکه ما چشمانداز ۴۰ ساله دوم انقلابمان را هم ترسیم کردهایم. این به آن معناست که مقام معظم رهبری با ارزیابی واقعبینانه از آنچه که هستیم و آنچه باید به آن برسیم را ترسیم کردند.
رئیس خانه احزاب ادامه داد: در واقع ایشان چشمانداز دراز مدت کشور را تبیین کردند. این نشان میدهد که دشمنان ما چقدر احمق هستند که فکر میکنند ما سال آینده نیستیم، در حالی که ما نقشه ۴۰ سال دوم انقلاب را هم ترسیم کردیم.
متکی خاطرنشان ساخت: این پیام بسیار روشنی برای همه کسانی است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، با محاسبه غلطشان فکر میکنند که میتوانند همانند گرگی چنگ در چهره ماه بیاندازند.
وزیر اسبق خارجه کشورمان تصریح کرد: انقلاب اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته ثبات، پایداری و استقامت در مواجهه با سختیها و غلبه بر مشکلات داشته و اینگونه دوام پیدا کرده است. جمهوری اسلامی یک نظام کودتایی نیست که عدهایی آنرا آورده باشند و یا بخواهند ببرند.
وی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب یعنی دمیدن روح امید، بیان تکلیف که بر استفاده از خرد جمعی تاکید دارد. این بیانیه نگاه به نسلهای دوم، سوم و بعد از آن انقلاب است. در واقع نگرش همه جانبه به مقام معظم رهبری، به ما میگوید بر اساس محورهایی که ترسیم کردند، آنچه را که به دست آوردهایم، تبیین، ارزیابی و نقد کنیم.
امروز انقلاب اسلامی کجا قرار دارد و بولتون کجاست
رئیس خانه احزاب در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان ساخت: این روزها یک چهارمین سالگرد دیگر هم داریم و آن چهارمین سالگرد اظهارات متکبرانه مقامات آمریکایی که از زبان جان بولتون جاری شد. او گفته بود مردم ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شأن را نخواهند دید و جشن نخواهند گرفت.
وی افزود: آمریکاییها در محاسبه غلط خود و در جمع سازمان تروریستی منافقین این بیانات را گفته بودند. امروز باید دید که آقای جان بولتون و ترامپ کجا هستند و انقلاب اسلامی کجاست؟
حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیسابقه بود
متکی با اشاره به راهپیمایی عظیم مردمی ۲۲ بهمن در روز گذشته تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن روز گذشته بیسابقه بود.
وی افزود: بنده روز گذشته در یاسوج حضور داشتم و شرکتکنندگان در راهپیمایی در مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد، اظهار داشتند که تقریباً در سالیان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چنین حضوری بیسابقه بود. حضور پرشکوه مردم پاسخی بود که از سوی آنان به دشمنان داده شد.
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