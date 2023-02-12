مهدی شریفیان نماینده مردم تهران و شمیرانات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، در خصوص برگزاری آئین جشن فرشتهها در سراسر کشور گفت: جامعه امروز در تمام زمینههای علمی، عمرانی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری داشته و در رسانهها بازتاب داشته است، اما ما امروز در کشور نیازمند اهتمامورزی در فعالیتهای فرهنگی هستیم. آئین جشن فرشتهها یک حرکت نو و بسیار فاخر است که بعد از مدتها توسط سازمان تبلیغات اسلامی انجام شده و جامعه نیز توأمان نیاز به پیشرفت حوزههای فرهنگی هنری در عرصه انقلاب اسلامی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید نگاه جدیتری در عرصه هنر انقلابی داشته باشیم، اظهار کرد: به طور حتم در سالهای اخیر با سیاستهای جدید حجتالاسلام محمد قمی شاهد اتفاقات و فکر نو در تولیدات هستیم همچنین برنامههایی که در سالهای اخیر تولید شده همگی ارزشمند هستند و این تغییر رویکرد در کل کشور مشهود است.
نماینده مردم تهران و شمیرانات گفت: در تمام ادوار پیشین، نهادهای حاکمیتی، کارهای جذابتر و بهروزتری به همت نهادهای فرهنگی و انقلابی انجام دادند اما اینکه چنین جشن بزرگی در سراسر کشور انجام شود و بُرد رسانه خوبی داشته باشد، یا وجود نداشت و یا این فعل در فضای رسانهای مهجور مانده بود.
شریفیان درباره حضور دختران دانشآموز در حسینیه امام خمینی (ره) و نقش پر رنگ رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم اظهار کرد: مهم شماردن مراسم جشن تکلیف دختران و پسران، تا حد زیادی در جامعه مغفول مانده بود اما با برگزاری آئین جشن «فرشتهها» در محضر رهبر معظم انقلاب، مسئولیت نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی را سنگینتر میکند و توقعات را بالاتر میبرد همچنین به موازات آن، فعالیتهای فرهنگی و انقلابی تأثیرگذار و خواستههای مردم نیز افزایش پیدا میکند.
گفتنی است آئین جشن تکلیف دختران نوجوان با عنوان «جشن فرشتهها» در ماههای اخیر در استانهای مختلف کشور و ویژهبرنامه آن نیز همزمان با سالروز میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام با حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی برگزار شد.
نظر شما