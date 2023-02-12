تحقق گام دوم انقلاب مستلزم آسیب شناسی گام اول است

فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری پرشور راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۱ گفت: راهپیمایی امسال، بسیار پرشکوهتر از سالهای قبل برگزار شد و مردم ایران بار دیگر، همچون همیشه پای کار نظام ایستادند و برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب به میدان آمدند. قطعاً این حضور پرشور به جهت تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: آرمانهای جمهوری اسلامی اصیل هستند و مردم فارغ از هر شرایطی، همیشه نسبت به آنها وفادار بودهاند. خواسته همیشگی مردم این بوده که آنچه در چارچوب انقلاب اسلامی تعریف شده، تمام و کمال محقق شود. قطعاً حضور پرشور مردم ایجاب میکند که مسئولین نسبت به تحقق اهداف انقلاب توجه جدیتری داشته باشند.
قاسمپور تاکید کرد: در راهپیمایی دیروز شاهد بودیم که اصل نظام برای مردم پر طراوت و ارزشمند است؛ البته مسئولین نیز باید با روحیه جهادی بیشتری تلاش کنند که عدالت، معنویت و رفاه، بیش از پیش دنبال شود و در زندگی مردم جلوه پیدا کند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم رئیسجمهور مبنی بر ادامه عفوهای گسترده تحت عنوان «امتداد وحدت» تاکید کرد: هر اقدامی که شکاف اجتماعی در کشور را ترمیم کند، تصمیمی به جا و کار آمد است. موضوع عفو از آرمانهای انقلاب در خصوص وحدت وام گرفته و قطعاً هرچه وحدت ملی را خدشهدار میکند و به آن آسیب میزند باید در اسرع وقت رفع شود.
وی ادامه داد: بنابراین هر تصمیمی که به تقویت اتحاد ملی منجر شود باید مورد توجه قرار گیرد و همه قوای نظام، برای اجرای چنین طرحهایی پای کار بیایند. قطعاً تصمیم دولت تحت عنوان «امتداد وحدت» اقدام درست و مناسبی با توجه به شرایط فعلی کشور به شمار میرود.
قاسمپور درباره سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب و عملکرد مسئولان در این زمینه بیان کرد: همانطور که در خود بیانیه شفاف آمده است، اولین اتفاقی که باید صورت بگیرد، یک آسیبشناسی دقیق نسبت به گام اول انقلاب است. باید بسنجیم که ایدهآلهای گفتمانی و اهداف انقلاب تا چه حد محقق شدهاند و چه موانعی برای تحقق آنها وجود داشته و دارد؛ این مهمترین گامی است که باید برداشته شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله دوم، باید با اندیشهورزی در حوزههای مختلف بررسی کنیم که چگونه میتوان مسیر پیشرفت را دنبال کرد. در حوزه خانواده شاهد آن هستیم که تحول سبک زندگی در جامعه اتفاقاً افتاده به طوری که سالها و به ویژه ماههای اخیر شاهد نشانههایی از این تغییر بودهایم.
وی خاطرنشان کرد: باید بتوانیم سبک زندگی ایرانی - اسلامی را در ادامه راه بیش از پیش دنبال کنیم و شاخصهای این سبک زندگی را گسترش دهیم. بنابراین ضروری است که جمعهای نخبگانی، کارشناسان و صاحبنظران حوزههای مربوطه در راستای توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، به دنبال تعمیق و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی باشند.
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