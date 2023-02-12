به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در مشهد، ۱۰ عنوان فیلم به نمایش درمی‌آید.

فیلم‌های «آنها مرا دوست داشتند»، «پرونده باز است»، «هوک»، «کاپیتان»، «سینما متروپل»، «عطرآلود»، «غریب»، «در آغوش درخت»، «سرهنگ ثریا» و «اتاقک گلی» در شش پردیس سینمایی مشهد اکران می‌شود.

در همین راستا، فیلم‌های «آنها مرا دوست داشتند»، «پرونده باز است» و «هوک» در سه سانس ۱۵، ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در پردیس سینمایی هویزه نمایش داده می‌شود؛ فیلم‌های «کاپیتان» و «سینما متروپل» در دو سانس ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ در سینما آفریقا و فیلمهای «عطرآلود» و «غریب» در دو سانس ۲۰:۰۰ و ۲۲:۳۰ در پردیس سینمایی ویلاژتوریست اکران می‌شود.

همچنین پردیس سینمایی سیمرغ، دو فیلم «اتاقک گلی» و «در آغوش درخت» را به ترتیب در ساعت ۱۷:۳۰و ۱۹:۳۰ به نمایش درمی‌آورد.

پردیس سینمایی برفی و پارک‌بازار نیز به ترتیب دو فیلم «سرهنگ ثریا» و «سینما متروپل» را در ساعت ۱۹:۳۰ برای مخاطبان جشنواره فیلم فجر اکران می‌کنند.

در هفتمین روز اکران فیلم‌های جشنواره فجر، دو شهرستان سبزوار و نیشابور نیز میزبان علاقه‌مندان به سینما خواهند بود؛ طبق اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، پردیس سینمایی مهر سبزوار امروز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه فیلم «گل های باوارده» را دو نوبت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ اکران خواهد کرد.

همچنین پردیس مهدوی نیشابور فیلم «شماره ۱۰» را در دو سانس ۱۹:۱۵ و ۲۱:۱۵ برای سینما دوستان نیشابوری به نمایش درمی‌آورد.

علاقه‌مندان به سینما می‌توانند بلیت فیلم‌های جشنواره در خراسان رضوی را به‌صورت برخط و از طریق سامانه‌های آی‌تیکت iticket.ir، ایران‌تیک irantic.com و گیشه هفت gisheh۷.ir تهیه کنند.