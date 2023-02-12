به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانیان در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که صبح امروز ۲۳ بهمن ماه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است، گفت: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای نخستین بار در کشور به فعالیت‌های ماهواره‌ای ورود کرد. متخصصانی که در این پژوهشگاه مشغول به کار بودند به سازمان‌ها و مجموعه‌های دیگر رفتند و در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سیر تکاملی در تولید دانش را طی کرده است، توضیح داد: ما توانستیم ماهواره «مصباح» با ۵ هزار ترمینال را بسازیم. فعالیت‌ها محدود به ساخت این ماهواره نیست و همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: ما در حال ساخت ماهواره‌ای به نام «آیات» هستیم که این ماهواره برای پیش‌بینی زلزله است. این طور به نظر می‌رسد که ساخت ماهواره برای پیش‌بینی زلزله سخت باشد اما با حمایت‌های دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم؛ کارهایی علمی که منجر به حل مشکلات می‌شوند، شکوفا می‌شوند.

وی درباره دیگر دستاوردهای سازمان پژوهش‌های صنعتی ایران گفت: ما توانسته‌ایم دستگاه بیماران دیالیزی را بسازیم و آن را صادر کنیم. حدود ۲ هفته قبل با هلال احمر ایران جلسه برگزار کردیم که در این جلسه از ما خواستند دستگاه دیالیز «فرزنیوس» که ساخت آلمان است، بومی‌سازی کنیم ما پس از ۵ نسل دستگاه دیالیز به دنبال این هستیم که دستگاه دیالیز پرتابل بسازیم تا دیگر نیازی به حضور بیماران در بیمارستان‌ها نباشد.

زمانیان با بیان اینکه پس از اینکه دکتر زلفی‌گل به عنوان وزیر علوم منصوب شد، معاونت فناوری و نوآوری را در وزارت علوم ایجاد کرد: وزیر علوم، سمبل نوآوری است و اجرای ۲ طرح را به من محول کرد. نخستین طرح، در خصوص جشنواره خوارزمی است که در ۲ شاخه جوانان و بین‌المللی برگزار می‌شود. وزیر علوم از من خواستند که شاخه جدیدی با عنوان «فناوری و نوآوری» برگزار شود. این جشنواره در ۹ اسفند برگزار خواهد شد.

وی درباره طرح درخواستی دوم وزیر علوم توضیح داد: ایشان از من خواسته‌اند که پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایجاد شود. ساختمان و اساسنامه آن تنظیم شده است. این پارک می‌تواند محل مناسبی برای تبادلات علمی باشد.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: پژوهشگاه در جایگاه معاونت وزیر بود اما در دوره‌های قبلی دچار تنزل جایگاه شد اما در دوره کنونی به سطح قبلی خود بازگشته است.

وی خاطر نشان کرد: شورای حکیمان را تشکیل داده‌ایم که ۲۳ طرح کلان و مسئله‌محور در این شورا احصاء شده است تا با انجام آن بتوانیم آینده پژوهشی کشور را راهبری کنیم. مسیر و امتداد پژوهش‌های کشور و پژوهش‌های مسئله‌محور را تا سال ۲۰۵۰ محاسبه کرده‌ایم. بررسی‌ها حاکی از آن است که رفع تغییرات اقلیمی در کانون توجه قرار گرفته است. ما با توجه به معیارهای جهانی، یک نقشه علمی تعریف کرده‌ایم.

به گزارش مهر، نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری؛ حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است.