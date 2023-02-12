راهکاری برای پیشگیری از تصادف در روزهای برفی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ضمن ارائه توصیههایی به رانندگان جهت تردد در روزهای برفی گفت: در روزهای برفی و بارانی رانندگان عزیز باید بیش از پیش نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند و با احتیاط بیشتری رانندگی کنند؛ قاعده کلی رانندگی در روزهای برفی، رانندگی با یک دنده بالاتر است تا اثر چرخشی گشتاور چرخها کاهش پیدا کند و خطر در جا زدن چرخها کاهش پیدا کند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: توصیه میشود در روزهای برفی و بارانی بیشتر از توجه به قدرت در رانندگی، به ظرافتهای رانندگی توجه شود و از فشار زیاد بر پدال گاز جلوگیری شود؛ چرا که این امر موجب فرورفتن بیشتر بیشتر چرخها در داخل برف خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت فاصله ایمن و مناسب با خودرو مقابل اظهار کرد: رعایت فاصله ایمنی، از وقوع بسیاری از تصادفات چند وسیلهای در بزرگراههای شهر جلوگیری خواهد کرد.
جوانبخت با تاکید بر ضرورت رعایت قاعده ۸ ثانیه گفت: در روزهای بارانی و برفی رانندگان به فاصله دو برابر از حالت عادی نیاز به توقف دارد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: توصیه میشود تا رانندگان سعی در پیشبینی عکس العمل سایر رانندگان را داشته باشند و همواره در حالت آماده باش به سر ببرند و از محلهایی که شن پاشی و نمک پاشی شده تردد کنند و حتماً از برفپاککنها استفاده کنند.
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