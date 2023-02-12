۱۰پروژه در روستاهای بخش سیراف افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح پایگاه امداد و نجات پرک یادمان شهید محمد بلوچ ضمن تقدیر از شرکت مردم بخش سیراف در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: در ۴۴ سال گذشته خدمات شایانی در تمامی زمینه‌ها صورت گرفته که از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب هستند و این خدمات را باید قدر بدانیم.

فرماندار کنگان با توجه به حوادث متعدد جاده این در مسیر و همچنین قرار داشتن این پایگاه در مسیر تردد کارکنان صنعت اشاره کرد و گفت: احداث پایگاه امداد بسیار ضروری بود و انتظار ما از صنعت این است که در خرید تجهیزات مورد نیاز این پایگاه با هلال احمر همکاری کند.

وی یکی از مطالبات مهم مردم روستا پرک احداث ساختمان جدید پایگاه سلامت روستایی بود که عملیات اجرایی آن نیز امروز آغاز شد.

غریبی گفت: پروژه‌های عمرانی دهیاری‌های پرک، شیرینو، لاورده و شصت پیچ همزمان افتتاح و عمیات اجرایی آنها آغاز شد.