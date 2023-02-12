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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۴۰

فرماندار کنگان:

۱۰پروژه در روستاهای بخش سیراف افتتاح و اجرایی شد

۱۰پروژه در روستاهای بخش سیراف افتتاح و اجرایی شد

بوشهر- فرماندار شهرستان کنگان گفت: ۱۰ پروژه با اعتبار هشت میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان در روستاهای بخش سیراف افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح پایگاه امداد و نجات پرک یادمان شهید محمد بلوچ ضمن تقدیر از شرکت مردم بخش سیراف در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: در ۴۴ سال گذشته خدمات شایانی در تمامی زمینه‌ها صورت گرفته که از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب هستند و این خدمات را باید قدر بدانیم.

فرماندار کنگان با توجه به حوادث متعدد جاده این در مسیر و همچنین قرار داشتن این پایگاه در مسیر تردد کارکنان صنعت اشاره کرد و گفت: احداث پایگاه امداد بسیار ضروری بود و انتظار ما از صنعت این است که در خرید تجهیزات مورد نیاز این پایگاه با هلال احمر همکاری کند.

۱۰پروژه در روستاهای بخش سیراف افتتاح و اجرایی شد

وی یکی از مطالبات مهم مردم روستا پرک احداث ساختمان جدید پایگاه سلامت روستایی بود که عملیات اجرایی آن نیز امروز آغاز شد.

غریبی گفت: پروژه‌های عمرانی دهیاری‌های پرک، شیرینو، لاورده و شصت پیچ همزمان افتتاح و عمیات اجرایی آنها آغاز شد.

کد مطلب 5707663

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