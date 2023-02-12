حضور یکپارچه کارکنان و بسیجیان سنگ آهن مرکزی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت، در چهل و چهارمین بهار انقلاب، مدیران، کارکنان و بسیجیان پایگاه مقاومت نبی اکرم (ص) شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق هم‌آوا و همگام با ملت ایران در دیگر نقاط کشورمان در صفوف به هم پیوسته و با شکوهتر از همیشه در راهپیمایی شکوهمند یوم الله ۲۲ بهمن شرکت کردند و وفاداری خویش را به نظام، انقلاب و ولایت به منصه ظهور رسانده و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن با فریاد «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر صهیونیست» و … مراتب انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

در این راهپیمایی اقشار مختلف مردم به ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، دانش‌آموزان، دانشجویان، بسیجیان، نظامیان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند و در حالی که پلاکاردهایی با مضمون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل‌سعود» توسط پایگاه نبی اکرم توزیع شده بود در دست داشتند، انزجار خود را از مستکبران جهان اعلام نمودند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بافق ساعت ۱۰ صبح امروز از بسیج بافق تا مسجدجامع بافق با حضور گسترده اقشار مختلف مردمی و مسئولین شهرستان بافق برگزار گردید.

سخنرانی سردار شکاری؛ همرزم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بافق، همسرائی گروه فجر آفرینان، قرائت قطعنامه پایانی و پرواز پاراگلایدر منقش به پرچم جمهوری اسلامی و از برنامه‌های این مراسم بود.

لازم به ذکر است برافراشتن پرچم ۱۰۰ متری، پخش پلاکارد، تراکت، پوستر و پرچم در بین مردم و پرواز پاراگلایدر توسط بسیجیان پایگاه نبی اکرم (ص) انجام شد.