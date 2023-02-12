  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۳۶

ورزشکاران ملی کشور به کمک زلزله‌زدگان خوی شتافتند

ورزشکاران ملی کشور به کمک زلزله‌زدگان خوی شتافتند

ارومیه - جمعی از ورزشکاران ملی کشور با حضور در مناطق زلزله زده خوی به کمک اهالی این منطقه شتافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری، جواد فروغی، عباس جدیدی، نیما نکیسا، نازنین ملایی، ذبیح‌الله پورشیب و تعداد دیگری از ورزشکاران امروز یکشنبه با حضور در خوی در کنار هموطنان زلزله‌زده این منطقه حاضر شدند.

ورزشکاران ملی کشور به کمک زلزله‌زدگان خوی شتافتند

همچنین معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز ضمن بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان خوی به خانواده‌های زلزله زده، این شهرستان امدادرسانی کردند.

ورزشکاران ملی کشور به کمک زلزله‌زدگان خوی شتافتند

در این سفر سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی و جمعی از مدیران ستادی و شهرستانی ورزش و جوانان، ورزشکاران، جوانان و هیئت‌های ورزشی و سازمان‌های مردم نهاد نیز به عنوان نیروهای داوطلب در امر امدادرسانی حضور داشتند.

کد مطلب 5707806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها