به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری، جواد فروغی، عباس جدیدی، نیما نکیسا، نازنین ملایی، ذبیحالله پورشیب و تعداد دیگری از ورزشکاران امروز یکشنبه با حضور در خوی در کنار هموطنان زلزلهزده این منطقه حاضر شدند.
همچنین معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز ضمن بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان خوی به خانوادههای زلزله زده، این شهرستان امدادرسانی کردند.
در این سفر سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی و جمعی از مدیران ستادی و شهرستانی ورزش و جوانان، ورزشکاران، جوانان و هیئتهای ورزشی و سازمانهای مردم نهاد نیز به عنوان نیروهای داوطلب در امر امدادرسانی حضور داشتند.
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