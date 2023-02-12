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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۰۵

پاپ فرانسیس: در کنار زلزله‌ زدگان ترکیه و سوریه هستیم

پاپ فرانسیس: در کنار زلزله‌ زدگان ترکیه و سوریه هستیم

رهبر کاتولیک‌ های جهان امروز در سخنانی اعلام کرد: در کنار زلزله‌ زدگان ترکیه و سوریه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه در سخنانی درباره زمین لرزه‌ های قهرمان‌ ماراش ترکیه گفت: باید به این فکر کنیم که چه کاری می‌توانیم برای زلزله‌ زدگان انجام دهیم.

رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: همچنان با دعا و حمایت ملموس در کنار زلزله زدگان ترکیه و سوریه هستیم.

«پاپ فرانسیس» با بیان اینکه تصاویر مربوط به زمین لرزه را در یک برنامه تلویزیونی تماشا کرده است، اضافه کرد: در برنامه تصاویر فاجعه و رنج مردم زلزله زده را دیدم. برای آنها دعا کنیم و فراموش شأن نکنیم. بیایید دعا کنیم و به این فکر کنیم که چه کاری می‌توانیم برای آنها انجام دهیم.

گفتنی است که روز دوشنبه ۶ فوریه ۲ زلزله به بزرگی ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر ۱۰ استان ترکیه را به مرکزیت شهرستان های پازارجیک و البستان در استان قهرمان‌ ماراش لرزاند.

مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه (آفاد، AFAD) ساعاتی پیش اعلام کرد که تعداد جانباختگان زلزله به ۲۹ هزار و ۶۰۵ نفر افزایش یافته است.

در بیانیه صادره از سوی مدیریت مرکز حوادث اضطراری ترکیه در این خصوص اضافه شده است: ۲ هزار و ۴۱۲ پس لرزه از روز اول زمین لرزه تا کنون در این کشور ثبت شده است. همچنین، ۱۴۷ هزار و ۹۳۴ تَن هم از مناطق زلزله زده خارج شده‌اند. همچنین در این حادثه ۱۴۷ هزار و ۹۳۴ نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 5707925

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