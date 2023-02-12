سازمان ملل: در کمک رسانی به سوریه، محاسبات سیاسی کنار گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک مقام سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار کمک های بین المللی به کشور سوریه در جریان بحران پس از زلزله در این کشور شد.

سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز یکشنبه و یک هفته پس از زلزله مرگبار در سوریه اعلام کرد: ما خواهان تعهد واقعی برای حمایت از مردم سوریه هستیم.

با توجه به رویکرد دوگانه و ضد بشری کشورهای غربی در قبال بحران کنونی سوریه، این مقام سازمان ملل تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم محاسبات سیاسی بر حمایت (از زلزله زدگان سوریه) غلبه کند.

سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل یادآور شد که مردم سوریه در حال حاضر به لباس، چادر و لوازم گرمایشی نیاز دارند.

این مقام سازمان وضعیت میدانی در سوریه پس از زلزله را از نظر سیاسی، امنیتی و سازمانی پیچیده توصیف کرد و متذکر شد که گذرگاه باب الهوی به تنهایی برای رفع نیازهای سوری ها کافی نیست.