پیروزی گل گهر پس از ۴ هفته/ ملوان مغلوب درخشش حسینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر سیرجان در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر ایران امروز دوشنبه میهمان تیم ملوان انزلی بود که این بازی با نتیجه ۲ بر ۱ به سود گل گهر به پایان رسید.

در این مسابقه که از ساعت ۱۵ با قضاوت محمدحسین ترابیان در ورزشگاه تختی انزلی آغاز شد، محمدرضا حسینی (۳۳) و مرتضی تبریزی (۵+۴۵) برای گل گهر گلزنی کردند و تک گل ملوان هم توسط سجاد بازگیر (۸۱ - پنالتی) به ثمر رسید.

تیم گل گهر با هدایت امیر قلعه نویی که در چهار هفته گذشته پیروز نشده بود، سرانجام این طلسم را شکست و با درخشش حسینی که یک گل زد و یک پاس گل داد قوهای انزلی را از پیش رو برداشت.

تیم قلعه نویی با این برد ۳۴ امتیازی شد و در رده چهارم جدول قرار گرفت. ملوان هم ۲۲ امتیازی و در رده یازدهم باقی ماند.