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۲۶ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

رئیس آموزش و پرورش کهگیلویه:

مسابقه دانش و فناوری در کهگیلویه برگزار می شود

مسابقه دانش و فناوری در کهگیلویه برگزار می شود

دهدشت_ رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه از برگزاری مسابقه عملی دانش و فناوری پایه ششم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به همت واحد فناوری و اطلاعات اداره آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه، امسال هم در بخش دانش آموزی پایه ششم ابتدایی مسابقه دانش و فناوری برگزار می‌گردد.

فاطمی زاده تصریح کرد: مدیران، راهبران و مدیر آموزگاران نسبت به اطلاع رسانی این مسابقه در مدارس و معرفی دانش آموزان فناور اقدام کنند.

وی افزود: آخرین مهلت ثبت نام دانش آموزان فناور ۳۰ بهمن است.

فاطمی زاده گفت: این مسابقه ابتکاری در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ اسفند در سطح شهرستان برگزار و نفرات برتر در تاریخ ۲۲ اسفند معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5710028

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