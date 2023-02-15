مسابقه دانش و فناوری در کهگیلویه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به همت واحد فناوری و اطلاعات اداره آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه، امسال هم در بخش دانش آموزی پایه ششم ابتدایی مسابقه دانش و فناوری برگزار می‌گردد.

فاطمی زاده تصریح کرد: مدیران، راهبران و مدیر آموزگاران نسبت به اطلاع رسانی این مسابقه در مدارس و معرفی دانش آموزان فناور اقدام کنند.

وی افزود: آخرین مهلت ثبت نام دانش آموزان فناور ۳۰ بهمن است.

فاطمی زاده گفت: این مسابقه ابتکاری در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ اسفند در سطح شهرستان برگزار و نفرات برتر در تاریخ ۲۲ اسفند معرفی می‌شوند.