"والاس و گرومیت" در راهند

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم انیمیشن محصول سال 2005 انگلستان است. استیو باکس و نیک پارک کارگردانان و باب بیکر، مارک برتن و نیک پارک فیلمنامه نویسان آن هستند. وی سی دی "والاس و گرومیت: نفرین خرگوشی" با زمان 85 دقیقه به قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

این انیمیشن ماجرای دو دوست به نام والاس و گرومیت (سگ وفادارش) است که در شهری زندگی می کنند که قرار است جشنواره سبزیجات برگزار شود. اما خرگوش های کوچک شبانه سبزیجات اهالی را می خورند. این دو دوست وظیفه محافظت از سبزیجات را بر عهده می گیرند. والاس دستگاهی اختراع کرده که موجب تغییرات مهمی می شود و ...

از دیگر عوامل این انیمیشن می توان به پیتر سالیس، رالف فاینز، هلنا بانم کارتر، پیتر کی، نیکلاس اسمیت، لیز اسمیت و جان تامسن صداپیشگان، جولیان نات تدوینگر و تریستان آلیور و دیو الکس ریدت مدیران فیلمبرداری اشاره کرد.

این انیمیشن به خاطر تکنیک انیمیشن، خلاقیت به کار رفته در ساخت جزئیات صحنه ها، دکورها و جلوه های ویژه، صدای صداپیشگان و ... فیلمی جذاب و دیدنی از کار درآمده که پر از صحنه های هیجان انگیز، خنده دار و گاه ترسناک است. چند روز پس از شروع اکران این انیمیشن بخش عظیمی از ساختمان‌های قدیمی استودیو آردمن در آتش سوخت و بسیاری از عروسک‌های "والاس و گرومیت"، "فرار جوجه‌ای" و ... از بین رفتند.