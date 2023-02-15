تاریخ اکران اکشن کمدی گای ریچی روشن شد/ جیسون استاتهام روی پرده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «عملیات فروچون: ترفند جنگی» فیلم جدید گای ریچی در ژانر کمدی اکشن ۳ مارس (۱۲ اسفند) راهی سینماها می‌شود.

این فیلم با بازی جیسون استاتهام، هیو گرانت، اوبری پلازا، جاش هارتنت، کری الوز و باگزی مالون ساخته شده است.

فیلم که پیش از این با عنوان «فایو آیز» معرفی شده بود، هم‌زمان با اکران فیلم «کرید ۳» مایکل بی جوردن به سینماها می‌رود.

در «عملیات فورچون» استاتهام در نقش اورسون فورچون، جاسوسی فوق‌العاده بازی می‌کند. وظیفه وی که توسط سازمان اطلاعات جهانی به نام «فایو آیز» استخدام شده این است که مانع فروش یک فن‌آوری تسلیحات مرگبار جدید شود که در اختیار یک دلال تسلیحات میلیاردر به نام گرگ سیموندز با بازی هیو گرانت است.

پلازا، الوز و مالون هم به عنوان اپراتورهای ماهری جلوی دوربین رفته‌اند که همراه فورچون، بزرگترین ستاره سینمای هالیوود یعنی دنی فرانچسکو با بازی جاش هارتنت را به خدمت می گیرند تا به آنها کمک کنند جهان را نجات دهند.

ریچی این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای که خودش با همکاری ایوان اتکینسون و مارن دیویس نوشته، کارگردانی کرده است.

فیلمبرداری این فیلم که با بودجه ۱۳۰ میلیون دلاری ساخته شده در ژانویه ۲۰۲۱ در ترکیه و قطر آغاز شد و در سپتامبر ۲۰۲۱ به پایان رسید.

ریچی و استاتهام پیش از این در فیلم‌های «قفل، انبار ودو بشکه باروت» در سال ۱۹۹۸ و «قاپ‌زنی» در سال ۲۰۰۰ با هم کار کرده‌اند.

استاتهام بازیگر فیلم‌های دیگری چون «شغل ایتالیایی»، «مامور انتقال»، «پلنگ صورتی»، «دزدی بانک»، «بی‌مصرف‌ها» و «سریع و خشمگین» بوده است.

لاینزگیت حقوق توزیع فیلم در آمریکا را در اختیار دارد و آمازون حقوق توزیع آن در چندین منطقه بین‌المللی، از جمله اروپا، آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپا و هند را دارد.

از فیلم‌های اخیر گای ریچی می‌توان از «جنتلمن‌ها» در سال ۲۰۲۰، «خشم مردانه» در سال ۲۰۲۱ و «میثاق» برای سال ۲۰۲۳ نام برد.