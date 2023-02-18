اسلام دین زندگی است/ ارمغان حیات معنوی اسلام برای بشریت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی ظهر شنبه در مراسم عمامه گذاری شکاری از طلاب حوزه علمیه قم اظهار داشت: بر اساس آیات قرآن کریم، اسلام دعوت به حیات می‌کند و این بدان معنا است که انسان حیات مادی و معنوی دارد و قبل از اسلام مردم حیات مادی داشتند و اسلام حیات معنوی را برای آنان به ارمغان آورد.

این مرجع تقلید بیان داشت: اسلام آمده تا حیات معنوی به انسان ببخشد و جمعیتی که همواره با هم در حال نزاع بودند و فرزندان خود را زنده به گور می‌کردند را هدایت کند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: قبل از اسلام مردم به خاطر ترس از تأمین زندگی و همچنین برای هدیه کردن به بت‌ها فرزندان خود را با دست خودشان قربانی می‌کردند که باید عنوان داشت این جامعه یک جامعه مرده است که دست به چنین جنایتی می‌زند.

این مرجع تقلید شیعیان گفت: زنده کسانی هستند که حیات انسانیت، رحم و مروت و شجاعت دارند که اگر بخواهیم برای دین اسلام نامی بگذاریم باید بگوییم اسلام دین حیات است.

وی در ادامه در توصیه‌های به طلاب جوان که به تازگی ملبس به لباس روحانیت شدند اظهار داشت: این لباس مسئولیت آور و افتخار آفرین است و لباس شاگردی امام زمان (عج) و امام صادق (ع) است.

وی افزود: مردم انتظار دارند روحانیون واقعاً رفتار روحانی داشته باشند و نسبت به خانواده، خویشاوندان و همسایگان خود توجه لازم را داشته باشند و سایر مسلمین را هم برادر خود بدانند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: طلاب جوانی که ملبس به لباس روحانیت شده‌اند، باید از این پس شخصیت دیگری از خود نشان دهند و ثابت کنند لباس سربازی امام زمان حیات معنوی دیگری را برای آنان به همراه خواهد داشت.