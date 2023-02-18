بهسازی معبر آزادشهر- شاهرود ۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد

علی اصغر رفیعی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۰ کیلومتر از معبر ۱۲۰ کیلومتر آزادشهر به شاهرود در محدوده استحفاظی گلستان واقع بوده که عملیات تعریض آن از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است‌.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربنایی گلستان افزود: برای تعریض و بهسازی این محور حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که دو دستگاه دوربرگردان در این محور احداث و بهره برداری شده است.

رفیعی نژاد بیان کرد: دو قوس با شیب غیر استاندارد در محور آزادشهر- شاهرود در کیلومتر ۱۸ و ۳۲ برای رانندگی بهتر در این محور برطرف شده است.