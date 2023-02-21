عادل بزدوده کارگردان و هنرمند با سابقه تئاتر و تئاتر عروسکی درباره فعالیت‌های خود در زمینه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در دانشگاه مشغول تدریس تئاتر عروسکی هستم و تلاشم بر این است که دانشجویان با تئاتر عروسکی آشنا شوند و بدانند که در آینده با چه شرایطی در این عرصه مواجه خواهند شد.

وی در ادامه به قصد خود برای اجرای نمایش «حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها» اشاره کرد و تأکید کرد: اگر شرایط فراهم شود این اثر نمایشی را اردیبهشت سال ۱۴۰۲ روی صحنه خواهم برد.

بزدوده درباره سالن مدنظر برای اجرای «حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها» افزود: به طور حتم در یکی از سالن‌های مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این اثر را روی صحنه خواهم برد.

این مدرس با سابقه تئاتر عروسکی در پایان سخنان خود یادآور شد: اگر شرایط برای اجرای «حادثه در شهر عروسک‌ها» فراهم نشود همچنان تمرکزم روی تدریس در دانشگاه و آشنا کردن جوانان با تئاتر عروسکی است.

نمایش «حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها» نوشته ژوزف پر و ترجمه زنده‌یاد اردشیر کشاورزی به‌عنوان اولین تئاتر عروسکی مدرن برای کودکان در سال‌های ۵۰-۵۱ به کارگردانی اسکار واتک استاد مطرح تئاتر عروسکی در کانون اجرا شد و سرآغازی برای ادامه راه نمایش عروسکی در کانون بود. در ادامه و در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ این نمایش در مراکز کانون سراسر کشور و همچنین بر روی تریلی تئاتر سیار کانون برای مناطقی که کانون کتابخانه نداشت، به‌صورت رایگان اجرا شده است.

بزدوده در نمایش «حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها» در دهه ۵۰ زیر نظر واتک ایفای نقش کرد.

این نمایش در سال ۱۳۹۹ بار دیگر با کارگردانی عادل بزدوده بازتولید شد و قرار بود در همان سال و یا در سال ۱۴۰۰ به‌مناسبت پنجاهمین سال تاسیس مرکز تئاتر کانون روی صحنه برود که شیوع بیماری کرونا در کشور، اجرای آن را به بازگشایی سالن‌ها موکول کرد.

پس از آن و در خرداد سال ۱۴۰۱ نمایش «حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها» به کارگردانی عادل بزدوده در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون به صحنه رفت.

در خلاصه این نمایش آمده است: در شهر عروسک‌ها همه شادند و خوشحال اما در این شهر کسی زندگی می‌کند که دوست ندارد زود از خواب بیدار شود و سرکار برود. او با تندخویی و بی‌نظمی‌اش باعث برهم زدن آرامش و مردم شهر می‌شود. کم‌کم این رفتارهای او باعث بروز اتفاق‌هایی در شهر عروسک‌ها می‌شود.