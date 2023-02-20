۲۰ هزار صهیونیست معترض مقابل کنست تجمع کردند + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری زبان اعلام کردند که هم اکنون ۲۰ هزار نفر در اعتراض به اصلاحات قضائی مدنظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل ساختمان کنست در قدس اشغالی تجمع کرده اند.

پیش از این نیز شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و نظامی صهیونیست، ضمن رد اظهارات اخیر نتانیاهو در ارتباط با آرامش در اراضی اشغالی، بر این مساله تاکید ورزیدند که جنگ داخلی در اراضی اشغالی در شرایط کنونی آغاز شده است.

یائیر لاپید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که هم اکنون در جریان اپوزیسیون علیه نتانیاهو فعالیت می‌کند، در سخنانی عنوان کرد: اسرائیل وارد یک جنگ داخلی شده است.

وی با هشدار درباره اینکه اسرائیل در لبه پرتگاه قرار دارد، افزود: ما در شرایط حساسی قرار داریم و در صورت تصویب اصلاحات قضائی به سوی ویرانی پیش می‌رویم.

گفتنی است شامگاه شنبه نیز دستکم ۲۵۰ هزار صهیونیست با حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف اعتراضات علیه نتانیاهو را به اوج رسانده بودند.