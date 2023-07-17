به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو امروز دوشنبه نتایج پژوهشی جدید را درباره وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی به ویژه در موضوعاتی نظیر اعتراضات علیه نتانیاهو و طرح اصلاحات قضایی وی که اخیراً در شور نخست در کنست به تصویب رسیده، پرداخته است.

در این نظرسنجی ۴۵ درصد از شرکت‌کنندگان صهیونیست عنوان کرده که به طور جدی معتقدند احتمال بالایی در آینده نزدیک برای آغاز یک جنگ داخلی خشونت‌بار وجود دارد.

در این نظرسنجی ۴۳ درصد از حامیان حزب لیکود به ریاست نتانیاهو، تاکید کرده‌اند که در شرایط کنونی نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید در راستای تقویت وحدت عمومی، طرح اصلاحات قضایی را ملغی کند.

همچنین در بخش دیگری از این نظرسنجی درباره اعتراضات علیه شخصیت‌های صهیونیست سوال شده که ۷۰ درصد از شرکت کنندگان بر مشروع بودن این تظاهرات در برابر منازل این شخصیت‌ها تاکید ورزیده‌اند.

گفتنی است در ماه‌های اخیر همزمان با روی کار آمدن کابینه جدید نتانیاهو متشکل از راست‌گرایان افراطی و احزاب دینی تندرو، طرحی در زمینه کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی مطرح شده که اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای را در اراضی اشغالی ایجاد کرده است، امری که به ایجاد بحران سیاسی بزرگی منجر شده است.

اوایل هفته جاری نیز صدها هزار معترض صهیونیست در بیست و هشتمین هفته اعتراضات پیاپی علیه نتانیاهو به خیابان‌ها آمده و خواستار لغو آن شدند، طرحی که شکافی بزرگ در جامعه صهیونیستی ایجاد کرده است.