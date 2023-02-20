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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۴۵

فرماندار فامنین:

عزت و عظمت ایران به واسطه حضور شهدا و جانبازان عزیز است

عزت و عظمت ایران به واسطه حضور شهدا و جانبازان عزیز است

همدان-فرماندار فامنین گفت: عزت و عظمت ایران به واسطه حضور شهدا و جانبازان عزیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح‌الله حسینی در کمیته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان با محوریت برگزاری بزرگداشت روزهای پاسدار و جانباز افزود: ادای دین در مقابل جانفشانی ایثارگران و پاسداران کار دشواری است.

وی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک شعبان و روز پاسدار و جانباز اضافه کرد: ایثار و فداکاری شهدا، خانواده شهدا و جانبازان قابل وصف نیست زیرا از جان خودشان برای ماندن کشور و مردم هزینه کردند.

فرماندار با یادآوری بیانی از امام خمینی (ره) که فرموده‌اند؛ خانواده‌های شهدا، اسرا، مفقودین و جانبازان، خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده‌اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود، ادامه داد: اگر شهدا و ایثارگران عزیز در زمان ضرورت جانفشانی نمی‌کردند کشور به اینجا نمی‌رسید.

حسینی تصریح کرد: جانبازان پیام رسان خون شهیدان و شهیدان زنده‌ای هستند که ناظر بر اعمال و رفتار مسئولان کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: پاسداران و جانبازان با اقتدا به مولای خویش حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع)، ادامه دهنده راه شهادت، شهامت و دیانت این امامان بزرگ بشری هستند.

شایان ذکر است؛ همایش تقدیر از جانبازان، پاسداران و ایثارگران شهرستان همزمان با روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) در مسجد اعظم شهر فامنین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5713975

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