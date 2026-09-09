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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

سومین نانوایی متخلف رشت در یک ماه پلمب شد

سومین نانوایی متخلف رشت در یک ماه پلمب شد

رشت- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان رشت از پلمب سومین واحد نانوایی متخلف این شهرستان طی یک ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه گشت مشترک نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به دستور اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت و با محوریت اعظم تهیدست، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان، در منطقه پیربازار برگزار شد.

این بازدید در پی گزارش‌ها و اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد برخی نانوایی‌ها انجام شد و واحدهای مورد اشاره در شکایات، به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفتند.

اعظم تهیدست در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در جریان این گشت مشترک، عملکرد چند واحد نانوایی مورد بررسی قرار گرفت که برای دو واحد متخلف، اخطار و جریمه صادر شد و یک واحد نیز به دلیل تخلفات مشهود و نارضایتی‌های ثبت‌شده مردمی، در محل پلمب شد.

وی با بیان اینکه این واحد، سومین نانوایی متخلفی است که طی حدود یک ماه اخیر در شهرستان رشت پلمب می‌شود، افزود: روند نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از اختلال در تأمین نان مردم منطقه، تصریح کرد: آرد سهمیه‌ای واحدهایی که به دلیل تخلف پلمب می‌شوند، در اختیار نانوایی‌های فعال و مورد تأیید همان محدوده قرار می‌گیرد تا روند پخت و عرضه نان بدون وقفه ادامه داشته باشد.

تهیدست تأکید کرد: آرد نانوایی‌ها با حمایت و یارانه دولت تأمین می‌شود تا نان با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین هرگونه کم‌فروشی، کاهش کیفیت، رعایت نکردن ضوابط و اقدامی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: واحدهای متخلف پس از پلمب به‌سرعت به چرخه فعالیت بازنخواهند گشت و آغاز مجدد فعالیت آنها منوط به طی مراحل قانونی، بررسی عملکرد و احراز صلاحیت‌های لازم است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت خاطرنشان کرد: در صورت احراز نشدن شرایط لازم، موضوع سلب امتیاز این واحدها نیز مطابق ضوابط قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

تهیدست هدف از اجرای طرح‌های نظارتی را تنها برخورد با متخلفان ندانست و گفت: صیانت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهم‌ترین اهداف این اقدامات است.

وی افزود: در کنار برخورد با واحدهای متخلف، از نانوایی‌های فعال و قانون‌مدار که مورد رضایت مردم هستند نیز حمایت و تقدیر خواهد شد و آموزش‌های لازم برای پیشگیری از تخلف و ارتقای کیفیت خدمات به فعالان این حوزه ارائه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری رشت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نانوایی‌ها، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

کد مطلب 6942705

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