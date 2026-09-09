سومین نانوایی متخلف رشت در یک ماه پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه گشت مشترک نظارت بر عملکرد نانواییها به دستور اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت و با محوریت اعظم تهیدست، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری شهرستان، در منطقه پیربازار برگزار شد.
این بازدید در پی گزارشها و اعتراضات مردمی نسبت به عملکرد برخی نانواییها انجام شد و واحدهای مورد اشاره در شکایات، بهصورت میدانی مورد بررسی قرار گرفتند.
اعظم تهیدست در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در جریان این گشت مشترک، عملکرد چند واحد نانوایی مورد بررسی قرار گرفت که برای دو واحد متخلف، اخطار و جریمه صادر شد و یک واحد نیز به دلیل تخلفات مشهود و نارضایتیهای ثبتشده مردمی، در محل پلمب شد.
وی با بیان اینکه این واحد، سومین نانوایی متخلفی است که طی حدود یک ماه اخیر در شهرستان رشت پلمب میشود، افزود: روند نظارت بر عملکرد نانواییها با جدیت ادامه خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای جلوگیری از اختلال در تأمین نان مردم منطقه، تصریح کرد: آرد سهمیهای واحدهایی که به دلیل تخلف پلمب میشوند، در اختیار نانواییهای فعال و مورد تأیید همان محدوده قرار میگیرد تا روند پخت و عرضه نان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
تهیدست تأکید کرد: آرد نانواییها با حمایت و یارانه دولت تأمین میشود تا نان با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ بنابراین هرگونه کمفروشی، کاهش کیفیت، رعایت نکردن ضوابط و اقدامی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: واحدهای متخلف پس از پلمب بهسرعت به چرخه فعالیت بازنخواهند گشت و آغاز مجدد فعالیت آنها منوط به طی مراحل قانونی، بررسی عملکرد و احراز صلاحیتهای لازم است.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت خاطرنشان کرد: در صورت احراز نشدن شرایط لازم، موضوع سلب امتیاز این واحدها نیز مطابق ضوابط قانونی قابل پیگیری خواهد بود.
تهیدست هدف از اجرای طرحهای نظارتی را تنها برخورد با متخلفان ندانست و گفت: صیانت از حقوق مردم، ارتقای کیفیت نان و افزایش رضایتمندی شهروندان از مهمترین اهداف این اقدامات است.
وی افزود: در کنار برخورد با واحدهای متخلف، از نانواییهای فعال و قانونمدار که مورد رضایت مردم هستند نیز حمایت و تقدیر خواهد شد و آموزشهای لازم برای پیشگیری از تخلف و ارتقای کیفیت خدمات به فعالان این حوزه ارائه میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نانواییها، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
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