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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۲۱

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه:

۴۹ درصد ظرفیت سدهای استان کرمانشاه دارای آب است

۴۹ درصد ظرفیت سدهای استان کرمانشاه دارای آب است

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه بارش‌های اخیر در استان موثر بوده، گفت: هم‌اکنون ۴۹ درصد ظرفیت سدهای استان کرمانشاه دارای آب است.

محمودرضا شهلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش‌های اخیر در استان کرمانشاه موجب شده تا سراب‌ها و چشمه‌هایی که سطح آب آنها کاهش یافته بود مجدد احیا شوند که سراب نیلوفر، سراب روانسر و چشمه‌های طاق بستان از نمونه‌های آن است.

وی افزود: با وجود بارش‌های مؤثر اخیر اما هم اکنون ۵۰ درصد ظرفیت سدهای استان کرمانشاه خالی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: مجموع ظرفیت ذخایر سدهای استان کرمانشاه یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب است که هم اکنون ۶۶۵ میلیون متر مکعب آن معادل ۴۹ درصد پُر است.

شهلایی بیان کرد: استان کرمانشاه به لحاظ منابع آبی شرایط بهتری را نسبت با استان‌های دیگر دارا است اما باید در مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه توجه جدی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با چاه‌های غیرمجاز حفر شده ببرخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: چاه‌های حفر شده در دشت‌های استان کرمانشاه باید به دستگاه‌های اندازه گیری مجهز شوند تا به میزان معین شده از منابع آبی برداشت شود.

کد مطلب 5714098

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