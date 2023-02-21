۱۱۰۰۰ نخ سیگار قاچاق توسط مرزبانان هنگ اترک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدعلی شهمرادی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی اخبار واصله از منابع و مخبران مبنی بر قاچاق سیگار به داخل گمرک و جاسازی آن در بین بارهای خودروهای ترانزیتی و انتقال آن به کشور ترکمنستان موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.

جانشین مرزبانی استان گلستان با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و شناسایی و تحت نظر داشتن سوژه مورد نظر، افزود: ماموران پس از بازدید و بررسی در پست کنترل و مراقبت مرزی از خودروی ترانزیتی خارجی تعداد ۱۱ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار را مشاهده کردند که به صورت بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود.

وی یادآور شد: حسب دستور مقام قضایی پاسپورت متهم توقیف و خودروی مذکور در محوطه گمرک پارک و سیگارها تحویل انبار تملیکی شد و در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع از طریق پاسگاه و مرجع قضایی تحت رسیدگی است.

شهمرادی بیان کرد: مرزبانان این فرماندهی با تلاش و حساسیت بالا با هرگونه جرایم مرزی از جمله ورود و خروج غیرمجاز شکارچیان، مشروبات الکلی و غیره مقابله خواهند کرد.