به گزارش خبرنگار مهر، رضا جانفشان نوبری عصر جمعه با اعلام این خبر، اظهار کرد: یک واحد مسکونی در خیابان انصاری تبریز بر اثر اتصال جریان برق در سیمکشی چراغهای LED زیر کابینت آشپزخانه دچار آتشسوزی شد.
وی افزود: این اتصال برق موجب گسترش حریق در بخشهایی از واحد مسکونی شد و خسارت قابل توجهی به ساختمان وارد کرد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ادامه داد: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار و از سرایت آن به سایر بخشها جلوگیری کردند.
جانفشان نوبری با بیان اینکه این حادثه هیچگونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی سیمکشی و تجهیزات برقی، بهویژه چراغهای LED و روشناییهای زیر کابینتی، دقت بیشتری داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.
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