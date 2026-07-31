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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

آتش‌سوزی منزل مسکونی در خیابان انصاری تبریز بر اثر اتصال برق

آتش‌سوزی منزل مسکونی در خیابان انصاری تبریز بر اثر اتصال برق

تبریز- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گفت: آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در خیابان انصاری بر اثر اتصال برق چراغ‌های LED زیر کابینت آشپزخانه رخ داد که با وجود خسارت سنگین، تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جان‌فشان نوبری عصر جمعه با اعلام این خبر، اظهار کرد: یک واحد مسکونی در خیابان انصاری تبریز بر اثر اتصال جریان برق در سیم‌کشی چراغ‌های LED زیر کابینت آشپزخانه دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: این اتصال برق موجب گسترش حریق در بخش‌هایی از واحد مسکونی شد و خسارت قابل توجهی به ساختمان وارد کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ادامه داد: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و با اجرای عملیات اطفای حریق، آتش را مهار و از سرایت آن به سایر بخش‌ها جلوگیری کردند.

جان‌فشان نوبری با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی سیم‌کشی و تجهیزات برقی، به‌ویژه چراغ‌های LED و روشنایی‌های زیر کابینتی، دقت بیشتری داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد مطلب 6904533

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