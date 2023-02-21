اعزام ورزشکار بیرجندی به مسابقات پارا دو و میدانی قهرمانی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه، دوم اسفند ماه، تیم ملی پارا دو و میدانی با هشت ورزشکار آقا و خانم برای شرکت در مسابقات قهرمانی پارا دوومیدانی جهان که با حضور ٧٠٠ ورزشکار از ٤٩ کشور به میزبانی کشور امارات برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.

علی اشتری ورزشکار با اخلاق، با انگیزه و پرتلاش پارا دو و میدانی خراسان جنوبی و عضو تیم ملی به این رقابت‌ها اعزام می‌شود تا در این ماراتن جهانی با برترین‌های جهان رقابت کند.

این ورزشکار در سال ۱۴۰۰ برای حضور در تیم ملی پس از تمرینات سخت و نفس گیر با پشتکار و تلاش مستمری که داشت با دعوت فدراسیون جانبازان و معلولین به اردوی انتخابی تیم ملی با ۴۵۰ ورزشکار دیگر دعوت شده به این اردوی انتخابی رقابت کرد و با شایستگی توانست در جمع ۸۹ نفر لیست مورد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه برگزاری اردوها، به مصاف ۲۵ ورزشکار که بهترین رکوردهای اول تا سوم مسابقات آسیا از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ را کسب کرده بودند، رفت و با درخشش و ارائه توانمندی‌های خود، عضو تیم ملی ایران شد.

رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ به لحاظ کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس از اهمیت زیادی برخوردار است و نفرات اول تا چهارم می‌توانند سهمیه پارالمپیک را کسب کنند.