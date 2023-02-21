به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در حالی در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی موفق به شکست ملوان و صعود از این مرحله شد که ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی‌ها به دلیل محرومیت از روی سکوها تیمش را زیر نظر داشت.

ساپینتو که از حضور در نشست خبری هم محروم بود، شب گذشته با انتشار پیامی در توییتر خود، از بازیکنان تیمش تمجید کرد و نوشت:

«به این گروه افتخار می‌کنم! جبران اختلاف ۸ امتیازی (در لیگ برتر) کار آسانی نبود، اما واکنش تیم به این مانع و دیگر موانع باورنکردنی بوده است. قهرمانی امروز در جام حذفی ایران نشانه دیگری از یکپارچگی این تیم بود. با همه حمایت‌های شما، در برابر همه و همه چیز، ما می‌توانیم به هر چیزی برسیم! بزن بریم استقلال!»