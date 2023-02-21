کشور در تجهیزات پزشکی قانونی تا ۵ سال آینده خودکفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی صبح سه شنبه در آئین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گلستان اظهارکرد: رویکرد جدید قوه قضائیه هوشمندسازی، مردمی سازی و شفاف سازی است.

رئیس پزشکی قانونی کشور افزود: گفتمان غالب ما نهضت خدمت رسانی بی منت به مردم بوده و طبق فرمایش رهبری هرکس باید در هر جایگاهی که است به مردم خدمت کند.

وی بیان کرد: دو مؤلفه برای موفقیت در هر کشور وجود دارد که یکی اعتماد به خدا و اعتماد به نفس است.

مسجدی گفت: پروژه ساختمان پزشکی قانونی گلستان یک پروژه ساختمانی صرف نیست، بلکه یک پروژه نرم افزاری خدمتگزار جهادی توأم با همدلی با مدیران است.

وی از ساخت کیت ژنتیک در تیرماه سال گذشته خبرداد و گفت: دستگاه هموژنایزر هم توسط کارشناس و متخصصان جوان داخلی ساخته شده است.

مسجدی آرانی بیان کرد: علی رغم تمام تحریم‌های ظالمانه در هیچ پرونده‌ای یک ساعت تأخیر نداشتیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور عنوان کرد: ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور داریم که تنها ۵۱ درصد آن ملکی بوده که از این میزان هم ۴۹ درصد نیازمند نوسازی است.

طبق گفته وی ۵۰ پروژه ملی در دهه فجر افتتاح خواهد شد که اولین پروژه پزشکی قانونی گلستان است.

مسجدی آرانی بیان کرد که این پروژه‌ها ۸۷ هزار مترمربع به ظرفیت ابنیه ما اضافه خواهد کرد.

وی عنوان کرد که کشور در تجهیزات پزشکی قانونی تا پنج سال آینده با کمک دانش بنیان‌ها خودکفا می‌شود.