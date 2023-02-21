به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات خوبی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مقاومسازی مسکن روستایی در سطح کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به نوسازی و مقاومسازی ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای کوچک کشور خاطرنشان کرد: دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق نوسازی یا مقامسازی شده است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مهم مقاومسازی مسکن روستایی در کاهش خسارتها و تلفات زلزله بیان کرد: مقاومسازی واحدهای مسکونی با جدیت در سطح کشور ادامه دارد.
وی با اشاره به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن تاکید کرد: ۲۰۰ هزار واحد از آنها در روستاها، ۱۱۰ هزار واحد مربوط به نهضت ملی مسکن و مابقی مربوط به تفاهمنامهها، نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی است.
