  استانها
  2. بوشهر
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۵۲

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن:

پیشرفت پروژه مقاوم‌سازی مسکن روستایی به ۵۰ درصد رسید

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: میزان مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سطح کشور به ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدامات خوبی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی در سطح کشور صورت گرفته است.

وی با اشاره به نوسازی و مقاوم‌سازی ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای کوچک کشور خاطرنشان کرد: دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در این مناطق نوسازی یا مقام‌سازی شده است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به نقش مهم مقاوم‌سازی مسکن روستایی در کاهش خسارت‌ها و تلفات زلزله بیان کرد: مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی با جدیت در سطح کشور ادامه دارد.

وی با اشاره به ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن تاکید کرد: ۲۰۰ هزار واحد از آنها در روستاها، ۱۱۰ هزار واحد مربوط به نهضت ملی مسکن و مابقی مربوط به تفاهم‌نامه‌ها، نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی است.

