اتحادیه های صنفی باید جایگاه نظارتی خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسن پور صبح سه شنبه در جمع رؤسای تعدادی از اتحادیه‌های صنفی استان قزوین اظهار کرد: حفظ ثبات و آرامش بازار شب عید و ماه مبارک رمضان باید در دستور کار همه اتحادیه‌ها قرار بگیرد.

وی افزود: اصناف بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور هستند و باید با اتکا به جایگاه نظارتی خود، در پیشگیری از گرانی و حفظ آرامش بازار کمک کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: اتحادیه‌ها وظیفه نظارت بر عملکرد، پاسخگویی به مطالبات و دفاع از حقوق اصناف را بر عهده دارند و در شرایطی که بازار دچار نوسانات کاذب قیمت‌ها است، کنشگران اصلی اقتصادی، باید نسبت به اجرای قوانین و مقررات توسط واحدهای صنفی، ایفای نقش بیشتری کنند.

وی با اشاره به پیامدهای ناشی از فرا مالیاتی و عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته عنوان کرد: فرهنگ غلط قانون گریزی باید را اصلاح کنیم و برای گذار از شرایط موجود و رسیدن به وضع مطلوب، راهی جز تمکین به قانون نداریم.

حسن پور تصریح کرد: رعایت دستورالعمل‌های صنفی، مستند سازی اسناد و مدارک مثبته گامی جهت قانون مداری اصناف محسوب می‌شود.