به گزارش خبرگزاری مهر، با استقبال رسمی کریل متروپولیت قازان و تاتارستان، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بامداد امروز سه‌شنبه دوم اسفند برای شرکت در دوازدهمین دور گفت‌وگوهای دینی ایران و کلیسای ارتدوکس روسیه وارد مسکو شد.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور در بدو ورود مورد استقبال هیأت رسمی کلیسای ارتدوکس، کاظم جلالی، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در روسیه، مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی، حجت‌الاسلام بخت‌آور، رئیس مرکز اسلامی مسکو، رسول عبدالهی، رئیس نمایندگی جامعةالمصطفی (ص) العالمیه قرار گرفت.

دوازدهمین دور گفت‌وگوهای دینی اسلام و مسیحیت ارتدوکس با موضوع «خدمات عمومی جوامع مذهبی در جهان پس از همه‌گیری» اول تا سوم اسفندماه در مسکو برگزار می‌شود. هیأتی از کشورمان به ریاست ایمانی‌پور در این دور از گفت‌وگوها ضمن ارائه مقالات با هیأت روسی به رایزنی و گفت‌وگو خواهند پرداخت.

در دور دوازدهم گفت‌وگوها، مقالاتی با موضوعات تعامل بین سیستم‌های آموزش سکولار و معنوی؛ تجربه آموزش کشیش‌ها در دانشگاه، خدمات اجتماعی دینداران در دنیای پس از کرونا، پیش نیازها و عوامل توسعه همکاری روسیه و ایران در حوزه اجتماعی و بشردوستانه پس از همه‌گیری ارائه خواهد شد.

نقش آموزش در انسجام دینی و اجتماعی در جهان پساکرونا، بحران اعتقادی و انسجام دینی، خدمات اجتماعی در کلیسای ارتدکس روسیه و درس‌های همه‌گیری، کرونا از منظر قرآن و علوم عقلی و نقش زنان و خانواده در انسجام مذهبی در جامعه در پسا بحران جهان از دیگر موضوعات مورد توجه در این گفت‌وگوها خواهد بود.