به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در بدو ورود به یونان، مورد استقبال سفیر و رایزن فرهنگی ایران در آتن قرار گرفت.
ابراهیمیترکمان که به منظور شرکت در دور هفتم گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس به یونان سفر کرده است، علاوه بر دیدارهای رسمی با وزیر فرهنگ و امور دینی و وزیر آموزش و امور مذهبی این کشور و عالیجناب ایروتیموس دوم، اسقف اعظم یونان از مراکز علمی و فرهنگی این کشور به ویژه از مجموعه کلیسای اسقف اعظم، بازدید خواهد داشت.
هفتمین دور گفتوگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس طی روزهای ۶، ۷ و ۸ اردیبهشتماه با حضور ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با ارایه مقاله توسط شرکتکنندگان هیأت ایرانی و یونانی با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر ولس برگزار میشود.
در این دور از گفتوگوها، اساتید و علمای دانشگاهها، حوزه و کارشناسان فرهنگی حضور خواهند داشت. تاریخ و نزدیکی مستمر روابط اسلام و مسحیت ارتدوکس، چشمانداز گفتوگوها، تحقیقات متون مقدس از موضوعات مورد بررسی در این دور از گفتوگوها است.
همچنین، در راستای توسعه روابط فرهنگی و اجرایی شدن تفاهمات فرهنگی بین دو کشور، نمایشگاه خوشنویسی دوران ایران و اسلام با حضور ابراهیمیترکمان برپا می شود.
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