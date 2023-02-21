دولت روحانی با پذیرش معاهده پاریس در ساخت نیروگاه تعلل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه دوم اسفند ماه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس، در اخطاری، گفت: بر اساس این گزارش به دلیل اینکه دولت روحانی این معاهده را پذیرفته بود، در مسیر پیشرفت در حوزه ساخت نیروگاه تعلل ایجاد کرد و این باعث قطعی شدید برق در کشور شده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید منشأ قطع برق برای مردم روشن شود. برخی از این افراد با پرروگری نجومی در حالی که خودشان مقصر بودند، الان به میدان آمدند و طلبکارانه برخورد می‌کنند در حالی که روشن است که منشأ مسائل چه بوده است. آقایان با توجه به این معاهده، در این حوزه سرمایه گذاری نکردند و کشور را با کمبود حدود ۲۵ هزار مگاوات کمبود برق مواجه کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موافقتنامه آب و هوایی پاریس اقداماتی خلاف قانون انجام شده است. از جمله اینکه منبع تأمین هزینه سرمایه گذاری برای انجام سرمایه گذاری جهت انجام تعهدات این معاهده از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه برداشته شده است در حالی که بر اساس مصوبه مجلس درآمدها و هزینه‌های تبصره ۱۴ در مصوبه مجلس مشخص بوده است. آقایان در دولت قبل اموالی را که مربوط به عموم مردم و فقرا بوده است، به گلوی چه کسی ریخته‌اند؟

وی تاکید کرد: نباید کسانی را که منشأ مشکلات امروز برای کشور هستند، رها کرد بلکه باید گام بعدی را برداشت و آنان حتماً باید به محکمه سپرده شوند و پاسخ رفتارهای خود باشند. همچنین با توجه به اینکه بخش‌هایی از موافقتنامه آب و هوایی پاریس مغایر با بندهایی از سیاست‌های کلی بوده است، درباره اصل تصویب این موضوع سوال جدی وجود دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حتماً پیگیری‌های لازم را طبق روال و وضعیت قانونی انجام داده و گزارش امروز را تهیه کرده است.