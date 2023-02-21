آیت الله خاتمی: بن های کتاب متناسب با قیمت ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی در بازدید از نمایشگاه کتاب دین، با تأکید بر تشویق عموم مردم به فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد: ما در عرصه کتاب و کتابخوانی وضعیت خوبی نداریم و آن‌چنان که باید و شاید به کتابخوانی، بهای شایسته داده نمی‌شود و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید با اهتمام دنبال شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، برپایی نمایشگاه کتاب دین را گامی مبارک دانست و گفت: این نمایشگاه بستر ارزشمندی را برای پژوهندگان در عرصه دین فراهم آورد.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که سال آینده ناشرانی که کتب اسلامی را منتشر می‌کنند و در کشورهای مختلف فعالیت دارند در نمایشگاه کتاب دین حضور یابند و این نمایشگاه در قم برپا شود که قطعاً این نمایشگاه در قم بیشتر از تهران مورد استقبال متخصصان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نمایشگاه کتاب دین باید به صورت گسترده‌تر و بین‌المللی برگزار شود، تصریح کرد: با وجود اینکه در این نمایشگاه، بن‌کارت خرید کتاب به مخاطبان ارائه شده اما با این وضع گرانی‌ها و گرانی قیمت کتاب‌ها تناسب ندارد و باید برای گرانی قیمت کتب تدبیری اندیشیده شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه میزان بن‌کارت خرید کتاب برای اقشار مختلف باید متفاوت باشد، افزود: از ظرفیت مدارس علمیه هم می‌توان برای رفع این مشکل استفاده کرد به این صورت که مدارس علمیه از طلابی که در عرصه پژوهش فعالیت دارند حمایت ویژه‌تری کنند و مبلغ بیشتری از میزان بن‌کارت‌ها برای افرادی که کتابخوان حرفه‌ای هستند، تعلق گیرد.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: در مجموع برپایی نمایشگاه کتاب دین، ارزشمند و ستودنی بود.