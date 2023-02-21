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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۵

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آیت الله خاتمی: بن های کتاب متناسب با قیمت ها نیست

آیت الله خاتمی: بن های کتاب متناسب با قیمت ها نیست

قم- عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: با وجود اینکه در این نمایشگاه، بن‌کارت خرید کتاب به مخاطبان ارائه شده اما با این وضع گرانی‌ها و قیمت کتاب‌ها تناسب ندارد.

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به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی در بازدید از نمایشگاه کتاب دین، با تأکید بر تشویق عموم مردم به فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد: ما در عرصه کتاب و کتابخوانی وضعیت خوبی نداریم و آن‌چنان که باید و شاید به کتابخوانی، بهای شایسته داده نمی‌شود و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید با اهتمام دنبال شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، برپایی نمایشگاه کتاب دین را گامی مبارک دانست و گفت: این نمایشگاه بستر ارزشمندی را برای پژوهندگان در عرصه دین فراهم آورد.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که سال آینده ناشرانی که کتب اسلامی را منتشر می‌کنند و در کشورهای مختلف فعالیت دارند در نمایشگاه کتاب دین حضور یابند و این نمایشگاه در قم برپا شود که قطعاً این نمایشگاه در قم بیشتر از تهران مورد استقبال متخصصان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نمایشگاه کتاب دین باید به صورت گسترده‌تر و بین‌المللی برگزار شود، تصریح کرد: با وجود اینکه در این نمایشگاه، بن‌کارت خرید کتاب به مخاطبان ارائه شده اما با این وضع گرانی‌ها و گرانی قیمت کتاب‌ها تناسب ندارد و باید برای گرانی قیمت کتب تدبیری اندیشیده شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه میزان بن‌کارت خرید کتاب برای اقشار مختلف باید متفاوت باشد، افزود: از ظرفیت مدارس علمیه هم می‌توان برای رفع این مشکل استفاده کرد به این صورت که مدارس علمیه از طلابی که در عرصه پژوهش فعالیت دارند حمایت ویژه‌تری کنند و مبلغ بیشتری از میزان بن‌کارت‌ها برای افرادی که کتابخوان حرفه‌ای هستند، تعلق گیرد.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: در مجموع برپایی نمایشگاه کتاب دین، ارزشمند و ستودنی بود.

کد مطلب 5714351

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      جداً خرید کتاب چاپی خیلی سخت شده. لطفاً کاهش قیمت کاغذ رو مطالبه کنید.

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