مسابقات قرآن کریم ایران منطبق بر نظم و برنامه ریزی دقیق بود

سری راهایو ستاری پوتوی حافظ کل قرآن از اندونزی در گفتگو با مهر، درباره نحوه آشنایی خود با قرآن کریم و دلیل شرکت در مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: مشوق اصلی خود را در این مسیر معلم خود میدانم و این نخستین مرتبه است که در این دوره از مسابقات بین المللی شرکت می‌کنم.

وی افزود: همچنین نخستین بار است که به جمهوری اسلامی ایران سفر می‌کنم تجربه بسیار خوب و به یادماندنی است.

این حافظ قرآن کریم تصریح کرد: نظم و برنامه ریزی های صورت گرفته در برگزاری سی و نهمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم بسیار قابل توجه و ارزشمند است.

سری راهایو ستاری پوتوی خاطرنشان کرد: امیدوار هستم در این دوره از مسابقات حائز رتبه شوم اما اگر رتبه هم کسب نکردم از حضور در این دوره از مسابقات بسیار خوشحال هستم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پدرم از همان کودکی ما را به فراگیری قرآن کریم تشویق می‌کرد و از سن ۱۲ سالگی به صورت جدی در عرصه آموزش قرآن کریم ورود کردم و حس می‌کنم قرآن کریم مرا در همه مراحل زندگی کمک می‌کند.