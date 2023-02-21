سرهنگ سید عقیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر بیان کرد: با توجه به حجم بالای بارش برف در شهرستان اردل، برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم دو دستگاه ماشین سنگین و لودر از ۳۰ بهمن ماه عازم منطقه دیناران و دشتک شد.



موسوی با بیان اینکه به همت جهادگران بسیجی و راهداران شهرستان اردل محور لشتر منطقه دیناران برف روبی شد و تردد در این جاده هم اکنون برقرار است.



وی بیان کرد: مسیر دهدلی _ بادره منطقه دیناران همچنان بسته است که عملیات برف روبی از روز گذشته در این محور آغاز شد و به زودی این محور نیز باز گشایی می‌شود.