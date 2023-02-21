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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۳۳

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردل:

مسیر دهدلی _ بادره منطقه دیناران همچنان بسته است

مسیر دهدلی _ بادره منطقه دیناران همچنان بسته است

شهرکرد_فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردل گفت:مسیر دهدلی _ بادره منطقه دیناران همچنان بسته است.

سرهنگ سید عقیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر بیان کرد: با توجه به حجم بالای بارش برف در شهرستان اردل، برای تسهیل در خدمات‌رسانی به مردم دو دستگاه ماشین سنگین و لودر از ۳۰ بهمن ماه عازم منطقه دیناران و دشتک شد.

موسوی با بیان اینکه به همت جهادگران بسیجی و راهداران شهرستان اردل محور لشتر منطقه دیناران برف روبی شد و تردد در این جاده هم اکنون برقرار است.

وی بیان کرد: مسیر دهدلی _ بادره منطقه دیناران همچنان بسته است که عملیات برف روبی از روز گذشته در این محور آغاز شد و به زودی این محور نیز باز گشایی می‌شود.

کد مطلب 5714508

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