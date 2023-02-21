فارس باید در لیگ برتر فوتبال تیمداری کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج ظهر سه شنبه در آئین انتخابات رئیس و هیأت رئیسه هیأت فوتبال استان فارس بیان کرد: وجود تیم‌های لیگ برتری در تمامی ورزش‌ها حائز اهمیت بوده و در فوتبال نیز حضور تیم فوتبال در لیگ برتر بیانگر توانمندی‌های استان‌ها در مهم‌ترین عرصه‌های ورزشی کشور است.

وی ادامه داد: با نگاهی به ورزش فوتبال در خواهیم یافت که این حوزه یکی از مهم‌ترین بخش‌های وزشی کشور است زیرا بیش از ۲۵ برنامه ویژه در حوزه فوتبال وجود دارد.

تاج با اشاره به اینکه فارس باید به جایگاه اصلی خود در حوزه ورزش و فوتبال برسد عنوان کرد: استان فارس ظرفیت تیم فوتبال لیگ برتری را دارد و باید این ظرفیت در این راستا استفاده شده تا جامعه مخاطب فوتبال ایران افزایش یابد.

وی ادامه داد: استان فارس می‌تواند تیم لیگ برتری داشته باشد و اگر استانی دارای تیم‌های لیگ برتری متعدد است به آن خاطر است که کارخانه‌های صنعتی در این استان‌ها وجود داشته و از ورزش نیز حمایت می‌کنند.

تاج با اشاره به اینکه فارس پر مخاطب ترین مجمع کشور را پس از تهران داشته، تاکید کرد: فارس استانی بزرگ در کشور است که اگر از این استان تیمی در لیگ برتر وجود داشته باشد مخاطبان فوتبال کشور رشد چشمگیری خواهد داشت.