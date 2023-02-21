به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید محمدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه که با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید قلیوند استانداری کرمانشاه، برگزار شد، اظهار کرد: همراه با مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در میدان پاسخگوی مشکلات مردم باشیم و معاونین در تسهیل گری امور حوزه‌های تخصصی نقش مهمی دارند.

وی افزود: اگر نیاز به حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات باشد از آنها دعوت می‌شود در غیر آن باید به رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی خود و مردم برسند و انجمن‌های تخصصی در قبال مطالبات خود باید پاسخگوی وظایفشان نیز باشند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بنابر منویات رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال تولید، اشتغال، اقتصاد دانش بنیان، همه دستگاه‌ها که در این ستاد هستند اعم از دولتی و خصوصی گزارش یکساله خود را در حوزه دانش بنیان ارائه کنند و تمامی مصوبات جلسات پیگیری شوند و اگر مانعی در اجرای آنها است سریعاً رفع اشکال شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به نام بر اقتصاد دانش بنیان و اهمیت آن باید در حرکت‌های اقتصادی مورد توجه باشد و ما به سهم استان خود در آینده کشور پیگیری کنیم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: حوزه دانش بنیان فقط به موضوع صنعت محدود نمی‌شود بلکه در تمام حوزه‌ها باید با برنامه‌های مدون پیگیری و انجام شود و نیز برنامه و چشم انداز یکساله بعد برای اقتصاد دانش بنیان باید هرچه سریع‌تر ارائه شود و انجمن‌های تخصصی در این حوزه باید پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش بنیان باشند.

وی گفت: برای مقابله با شرایط تحریمی و جلوگیری از مشکلات اقتصادی بنابر منویات مقام معظم رهبری باید حوزه دانش بنیان را تقویت و پیگیر رفع مشکلات حوزه‌های مختلف باشیم و تا به انجام رسیدن موضوع کوتاه نمی آییم و موضوع را در حوزه اقتصاد دیجیتال به منظور راه اندازی و اجرا پیگیر خواهیم بود.