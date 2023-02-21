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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۱۵

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه خبر داد؛

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه در حوزه دانش بنیان

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه در حوزه دانش بنیان

کرمانشاه- سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه در حوزه دانش بنیان طی یکسال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید محمدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه که با حضور مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید قلیوند استانداری کرمانشاه، برگزار شد، اظهار کرد: همراه با مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور در میدان پاسخگوی مشکلات مردم باشیم و معاونین در تسهیل گری امور حوزه‌های تخصصی نقش مهمی دارند.

وی افزود: اگر نیاز به حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات باشد از آنها دعوت می‌شود در غیر آن باید به رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی خود و مردم برسند و انجمن‌های تخصصی در قبال مطالبات خود باید پاسخگوی وظایفشان نیز باشند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بنابر منویات رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال تولید، اشتغال، اقتصاد دانش بنیان، همه دستگاه‌ها که در این ستاد هستند اعم از دولتی و خصوصی گزارش یکساله خود را در حوزه دانش بنیان ارائه کنند و تمامی مصوبات جلسات پیگیری شوند و اگر مانعی در اجرای آنها است سریعاً رفع اشکال شود.

محمدی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به نام بر اقتصاد دانش بنیان و اهمیت آن باید در حرکت‌های اقتصادی مورد توجه باشد و ما به سهم استان خود در آینده کشور پیگیری کنیم.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: حوزه دانش بنیان فقط به موضوع صنعت محدود نمی‌شود بلکه در تمام حوزه‌ها باید با برنامه‌های مدون پیگیری و انجام شود و نیز برنامه و چشم انداز یکساله بعد برای اقتصاد دانش بنیان باید هرچه سریع‌تر ارائه شود و انجمن‌های تخصصی در این حوزه باید پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش بنیان باشند.

وی گفت: برای مقابله با شرایط تحریمی و جلوگیری از مشکلات اقتصادی بنابر منویات مقام معظم رهبری باید حوزه دانش بنیان را تقویت و پیگیر رفع مشکلات حوزه‌های مختلف باشیم و تا به انجام رسیدن موضوع کوتاه نمی آییم و موضوع را در حوزه اقتصاد دیجیتال به منظور راه اندازی و اجرا پیگیر خواهیم بود.

کد مطلب 5714601

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