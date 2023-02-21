دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان کردستان، محمد مخدومی اظهار کرد: این جشنواره در سال جاری دارای بخش های بسیار متنوعی است و علاقمندان در استان می توانند در بخش های مختلف آن مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه جشنواره مذکور دارای دو بخش فردی و خانوادگی است، افزود: فرآخوان دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در هفته پایانی بهمن ماه منتشر شده است و تا ۱ تیرماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.

مخدومی در خصوص اهداف برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی عنوان کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف ائمه معصومین علیهم السلام و آموزه‌های آن به ویژه فرهنگ منوّر رضوی؛ گسترش فعالیت‌های کتاب‌خوانی و مطالعه کتاب‌های مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین علیهم السلام به‌ویژه حضرت امام رضا علیه السلام؛ شناسایی و معرفی کتاب‌های فاخر مرتبط با فرهنگ و سیره اهل بیت علیهم السلام از طریق انتشار گسترده این آثار و اعتلای فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ دینی از اهداف این جشنواره در دوازدهمین دوره برگزاری است.

وی تصریح کرد: دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی ضمن تمرکز بر منابع مرتبط با سیره حضرت امام رضا علیه السلام، دارای بخشی ویژه با محوریت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خواهد بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه این جشنواره در بخش‌های فردی یا گروهی و خانوادگی، به دو شیوه مکتوب و الکترونیک میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.، گفت: علاقه‌مندان به شرکت در بخش انفرادی می‌توانند متناسب با گروه سنی خود ضمن مطالعه کتاب‌ها، در هر یک از رشته‌های جشنواره شرکت کنند.

مخدومی بیان داشت: در بخش گروهی، با انتخاب گزینه گروهی در حساب کاربری فرد، امکان مشارکت در قالب جمع‌های دوستانه، دانشجویی و صنفی در رشته‌های با قابلیت گروهی میسر است.

وی ادامه داد: همچنین علاقه‌مندان به شرکت در بخش خانوادگی، باید در هنگام مراجعه به سایت جشنواره، ضمن انتخاب گزینه خانوادگی و افزودن همه یا بخشی از اعضای درجه یک خانواده (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ) متناسب با گروه سنی خود در رشته‌های جشنواره شرکت کنند.

مخدومی با بیان اینکه منابع دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی به ۴ گروه سنی خردسال، کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال تفکیک شده است، افزود: کتاب‌های «مسافران شب برفی» اثر کلر ژوبرت از انتشارات رود آبی و «نادانی دشمن ماست؛ پنج حدیث از امام حسن عسکری (ع)» اثر محمد مهاجرانی از انتشارات جمال، منابع بخش خردسال (زیر ۷ سال)؛ «اسب چوبی» اثر مجید راستی از انتشارات به‌نشر، «ده قصه از امام حسن عسکری (ع)» اثر مسلم ناصری از انتشارات قدیانی و «بیدار شو بابا» اثر مرضیه جوکار از انتشارات به‌نشر، منابع بخش کودک (۸ تا ۱۲ سال) است.

وی اظهار داشت: همچنین «من ضامن» اثر مصطفی خرامان از انتشارات به‌نشر، «غروب خورشید در سامرا: زندگینامه امام حسن عسکری (ع)»، منابع بخش نوجوان (۱۳ تا ۱۷ سال) و دو اثر «آبی‌ها» نوشته سعید تشکری از انتشارات به‌نشر و «ماه در محاق؛ مروری بر اندیشه‌های سیاسی و اخلاقی امام حسن عسکری (ع)» نوشته سعید بهشتی از انتشارات اطلاعات، منابع ویژه بخش جوان و بزرگسال (۱۸ سال به بالا) است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان گفت: دسترسی به کتاب‌ها از سه طریق خرید کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور و همچنین دسترسی به نسخه الکترونیک در سامانه مسابقات امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه علاقه‌مندان به شرکت در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی می‌توانند در دو قالب کتابخوانی و هنری به رقابت در رشته‌های مختلف بپردازند، افزود: در قالب کتابخوانی، امکان مشارکت در جشنواره از طریق انتخاب کتاب متناسب با گروه سنی و رشته مورد نظر میسر است و در قالب هنری، افراد در تمامی گروه‌های سنی می‌توانند با استفاده از احادیث منتخب در کتاب «نادانی دشمن ماست؛ پنج حدیث از امام حسن عسکری (علیه السلام)» در رشته‌های هنرهای تجسمی، دست‌سازه، داستان و شعر، هنرهای دیجیتال متناسب با علاقه‌مندی خود شرکت کنند.

وی با بیان اینکه پویش‌های کتابخوانی جشنواره شامل قصه‏‌گویی، معرفی کتاب وخوانش بخش‏‌هایی از کتاب است، عنوان کرد: شرکت کنندگان در ۴ گروه سنی (خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال) می‌توانند به صورت انفرادی کلیپ‌هایی با کیفیت در قالب فیلم تهیه و ارسال کنند.

مخدومی گفت: در رشته «خوانش بخشی از کتاب» شرکت‌کننده باید بهترین قسمت از کتاب را، که دارای آغاز و پایان است، انتخاب و با رعایت مهارت‌های خواندن و لحن مناسب خوانش خود را ضبط و ارسال کند، البته «قصه‌گویی» نیز می‌تواند همراه با اجرای نمایش خلاق باشد.

وی با اشاره به اینکه در بخش چهارگزینه‌ایشرکت‌کنندگان (گروه‌های سنی نوجوان و بزرگسال) می‌توانند با انتخاب و مطالعه منابع جشنواره متناسب با گروه سنی خود به سؤالات چهارگزینه‌ای پاسخ دهند، اظهار کرد: هر فرد می‌تواند به ازای هر کتاب در گروه سنی خود، در دو مسابقه چهارگزینه‌ای شرکت کند.

مخدومی بخش هنرهای تجسمی دوزادهمکین جشنواره کتابخوانی رضوی را شامل نقاشی، طراحی، کلاژ، خطاطی و خوشنویسی برشمرد و گفت: شرکت‌کنندگان در ۴ گروه سنی (خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال) باید تصاویر باکیفیت با محور حدیث انتخاب شده در قالب عکس و به صورت فردی ارسال کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه در جشنواره امسال بخش دست‌سازه (کاغذ برش‌خورده، کتاب‌سازی، روزنامه دیواری) هم وجود دارد، بیان کرد: شرکت‌کنندگان در ۴ گروه سنی (خردسال، کودک، نوجوان و بزرگسال) بایستی عکس و فیلم با کیفیت در حداکثر ۵ دقیقه و با حجم ۱۰۰ مگابابت از آثار خود تهیه و ارسال کنند.

مخدومی تصریح کرد: بخش داستان و شعر مبتنی بر نوشتن داستانک و سرودن شعر است و شرکت‌کنندگان (گروه‌های سنی نوجوان و بزرگسال) می‌توانند متناسب با موضوع و مفاهیم احادیث منتخب در کتاب و در نسخه های Word و PDF اثری تولید و ارسال کنند.

وی با بیان اینکه بخش هنرهای دیجیتال شامل تولید قالب‌‏های دیجیتال مانند: پادکست، کلیپ، استاپ‌موشن، پویانمایی، موشن‏‌گرافیک، نقاشی دیجیتالاست، افزود: شرکت‌کنندگان (گروه‌های سنی نوجوان و بزرگسال) می‌توانند متناسب با موضوع و مفاهیم احادیث منتخب در کتاب اثر تولید و ارسال کنند.

مخدومی تصریح کرد: حداکثر زمان قابل‌قبول برای تولید محتوای چندرسانه‌ای و شرکت در این بخش، ۳ دقیقه و به صورت فایل MP4، WMV، MPG و AVI با نسبت تصویر ۱۶:۹ است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با بیان اینکه علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره و ارسال آثار می‌توانند به نشانی razavi.samakpl.ir مراجعه کنند، اضافه کرد: مخاطبان می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۵۱۴۹۳ و پست الکترونیک samak@iranpl.ir با دبیرخانه جشنواره در ارتباط باشند.