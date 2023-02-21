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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۱۰

معاون بازرسی و نظارت صمت کهگیلویه و بویراحمد:

کمبودی در خصوص کالاهای اساسی در کهگیلویه وبویراحمد وجود ندارد

کمبودی در خصوص کالاهای اساسی در کهگیلویه وبویراحمد وجود ندارد

یاسوج- معاون بازرسی و نظارت صمت کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ گونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در بازار وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله باقری‌فرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در نوروز و ایام پایانی سال، ۱۵ تیم بازار کهگیلویه و بویر احمد را رصد می‌کنند.

وی بیان داشت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام عید، بازرسی‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و نظارت بر اصناف در دو نوبت صبح و عصر و حتی در ایام تعطیل انجام می‌شود.

باقری فرد تصریح کرد: واحدهای صنفی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نکند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه گران فروشی و کم فروشی موضوع را به واحد نظارت و بازرسی ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 5714676

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