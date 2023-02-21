کمبودی در خصوص کالاهای اساسی در کهگیلویه وبویراحمد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله باقری‌فرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در نوروز و ایام پایانی سال، ۱۵ تیم بازار کهگیلویه و بویر احمد را رصد می‌کنند.

وی بیان داشت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با ایام عید، بازرسی‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و نظارت بر اصناف در دو نوبت صبح و عصر و حتی در ایام تعطیل انجام می‌شود.

باقری فرد تصریح کرد: واحدهای صنفی که حقوق مصرف‌کننده را رعایت نکند، مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه گران فروشی و کم فروشی موضوع را به واحد نظارت و بازرسی ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند.