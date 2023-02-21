اعمال ۷۰ درصدی تخفیف گازبها فقط تا پایان ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مسلم رحمانی با اعلام این خبر گفت: این مصوبه به‌دلیل کاهش شدید دمای هوای کشور در فصل سرد امسال و با هدف کاهش هزینه‌های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها که به‌دلیل نبود آمادگی لازم آنها برای کنترل مصارف گاز متناسب با الگوی بهینه مصرف بوده، به تصویب هیئت دولت رسید.

وی ادامه داد: از این رو، از تاریخ ۱۶ آذرماه امسال تا پایان امسال، رشد تعرفه‌های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه‌های پیش از مصوبه ۷۰ درصد تا سقف تعیین‌شده کاهش یافته است.

به گفته مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، این کاهش گازبها برای اقلیم‌های ۱ تا ۵ به‌ترتیب تا سقف ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۸۰۰ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی قابل اعمال خواهد بود، اما ملاک محاسبه گازبهای مشترکان از ابتدای سال ۱۴۰۲، تعرفه‌های مندرج در مصوبه مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ است.

صورت‌حساب جدید با اعمال بدهی پیشین

رحمانی با بیان اینکه با توجه به تصمیم دولت برای اعمال تخفیف به مشترکان گاز طبیعی، عملیات توزیع صورت‌حساب مشترکان خانگی تا زمان اعمال ضوابط قانونی متوقف شد، گفت: از این رو ممکن است در این بازه زمانی، دستگاه اندازه‌گیری مشترکان، قرائت و صورت‌حساب جدید نیز برای آنها صادر شده باشد.

وی در پایان توضیح داد: در این صورت ممکن است صورت‌حساب‌های ارسالی برخی مشترکان برای دو دوره مصرف آنها باشد و مبلغ صورت‌حساب پیشین آنها به‌عنوان بدهی در صورت‌حساب جدید درج شده باشد؛ در هر صورت تخفیف گازبهای مدنظر قانون برای صورت‌حساب پیشین و جاری این مشترکان هم، محاسبه و در رقم قابل پرداخت لحاظ شده است.