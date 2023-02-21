به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مهدی شفیعی مطهر، مدیر مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با حضور گروه مدیران و کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، انجام مقدمات تجهیز اسکله صادراتی محصولات گاز مایع (ال‌پی‌جی)، پروپان و بوتان ویژه شرکت ملی گاز ایران در منطقه پارس جنوبی بررسی شد.

وی افزود: در بازدید میدانی و نشست تخصصی که نماینده ویژه مدیریت امور بین‌الملل، کارشناسان منطقه ویژه و شرکت پتروشیمی نیز حضور داشتند، مهم‌ترین راه‌کارها و موارد تخصصی برای آغاز تجهیز اسکله صادراتی شرکت ملی گاز ارائه و بررسی شد.

مدیر مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: موارد امکان‌سنجی و نقشه راه تجهیز و احداث خط لوله جدید ال‌پی‌جی، همسو با صادرات به‌موقع محصولات و کاهش مدت زمان در پهلوگیری و بارگیری کشتی توسط مدیریت مهندسی مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه و تدوین شد.

شفیعی یادآور شد: با سرعت بخشیدن به عملیات تجهیز این اسکله صادراتی، صادرات محصولات راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی در آینده نزدیک شتاب خواهد گرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.