راهبرد دفاعی علیه رژیم صهیونیستی باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جبهه عمل اسلامی لبنان امروز سه شنبه در بیانیه ای بر ضرورت گفتگوی هدفمند و سازنده و توافق میان لبنانی ها به منظور پشت سرگذاشتن بحران کنونی در این کشور تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: باید توافق و تفاهم و گفتگوی سازنده وجود داشته باشد و با مکر سیاسی و به چالش طلبیدن و اقدامات تحریک آمیز، مشکلی حل نخواهد شد.

جبهه عمل اسلامی لبنان اعلام کرد: باید منافع کشور را مد نظر قرار دهیم به ویژه که زیر بار بحران و اختلافات و کشمکش ها قرار دارد. باید اختلافات را پشت سر بگذاریم و این از طریق انتخاب رئیس جمهور مورد توافق حاصل خواهد شد که شجاعت و جسارت داشته باشد نه با تن دادن به دیکته خارجی که حاکمیت لبنان را مخدوش می کند و نه با اطمینان دادن به دشمن صهیونیست غاصب که همچنان مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا و بخشی از روستای الغجر را در اشغال خود دارد.

در این بیانیه بر ضرورت حفظ عناصر قدرت لبنان علیه رژیم صهیونیستی از طریق راهبرد دفاعی ارتش، ملت و مقاومت تاکید شده است.

همچنین جبهه عمل اسلامی لبنان از موضع اتحادیه آفریقا در نشست آدیس آبابا که طی آن هیئت صهیونیست اخراج شدند هم تمجید به عمل آمده است.