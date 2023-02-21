به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع معاونان پرورشی و فرهنگی مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: نقشه راه فعالیت‌های پرورشی باید از طریق رویکرد تجربه گردانی در بین معاونان و مربیان پرورشی و تربیتی و به صورت ویژه دنبال شود.

وی با اشاره به راهبردهای کیفیت بخشی در حوزه پرورشی و فرهنگی عنوان کرد: تدوین کارنامه عملکردی حوزه پرورشی و فرهنگی برای هر مدرسه می‌تواند بستر و زمینه لازم را برای جهت دهی به فعالیت‌های اثربخش تربیتی فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: همچنین توجه به تربیت هادیان فرهنگی جهاد تبیین و به‌کارگیری این افراد در راستای تحقق برنامه‌های تربیتی باید در اولویت عملکردی حوزه پرورشی و فرهنگی باشد.