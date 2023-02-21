کلاهبردار هزار میلیارد ریالی در مازندران به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها تحت عنوان ساخت مسکن؛ بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات فنی و تحقیقات به عمل آمده مشخص شد، متهم که از چندین نفر از شهروندان اصفهانی کلاهبرداری کرده بود در این استان نیز خود را به عنوان یکی از سازندگان مسکن معرفی و از آن طریق از مردم این استان نیز کلاهبرداری کرد.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده مأموران پلیس آگاهی این استان با همکاری مأموران پلیس آگاهی اصفهان با تلاشی شبانه روزی مخفیگاه متهم را در شهرستان محمودآباد شناسایی کردند.

این مقام انتظامی مازندران در ادامه از دستگیری متهم در عملیاتی غافلگیرانه خبر داد و اظهار داشت: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به کلاهبرداری یکهزار میلیارد ریالی از ۳۰۰ شهروند در استان‌های مازندران و اصفهان اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سردار میرزایی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد که برای خرید و فروش خانه و زمین نسبت به استعلام از مبادی مربوطه و دستگاه‌های مسئول اقدام کنند تا شاهد بروز چنین کلاهبرداری هایی در این خصوص نباشیم.