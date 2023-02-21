  1. استانها
  2. مرکزی
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی:

احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی وتربیت نسل دارد

احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی وتربیت نسل دارد

اراک- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی گفت: احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی و تربیت نسل دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا کریمی عصر سه شنبه در آئین گرامیداشت شهید گمنام تازه خاکسپاری شده در دانشگاه فرهنگیان اراک اظهار داشت: گنجینه دفاع مقدس قابلیت تربیت نسل کارآمد و انقلابی را دارد و این فرهنگ نجات بخش در همه ابعاد کارآمد و توانمند است و دانشگاه‌ها باید بهره گیری از این فرهنگ را در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار دهد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: امروز در برابر توطئه‌های دشمنان در جنگ شناختی نیازمند بهره گیری از سیره شهدا داریم و جامعه‌ای که فرهنگ شهادت در آن جاری باشد قطعاً در برابر تهدیدات دشمنان بیمه خواهد شد و آسیب پذیر نیست.

احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی وتربیت نسل دارد

وی با بیان اینکه احداث یادمان‌های شهدا در دانشگاه‌ها بسیار مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته، گفت: این مهم علاوه بر اینکه فضای معنوی را در بین جوانان تقویت می‌کند نقش مهمی در الگو سازی و تربیت نسل دارد.

سرهنگ کریمی افزود: دانشگاه فرهنگیان یکی از متولیان اصلی تربیت نسل است و این مرکز باید اهتمام ویژه ای به معرفی شهدا به عنوان الگوهای برتر داشته باشد که خوشبختانه مراکز فرهنگیان شهر اراک توجه ویژه ای به فرهنگ ایثار و شهادت دارند.

احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی وتربیت نسل دارد

وی خاطر نشان کرد: با توجه به فصل اعزام راهیان نور دانشگاهی لازم است دانشگاه‌ها اهتمام ویژه ای به این اردوهای فرهنگی و تربیتی داشته باشند و راهیان نور فعالیتی اثرگذار در بستر جهاد تبیین است.

احداث یادمان شهدا در دانشگاه نقش مهمی در الگوسازی وتربیت نسل دارد

کد مطلب 5714945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها