به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که در پایان ۱۲۰ دقیقه سرخپوشان ۴ بر ۲ حریف خود را شکست دادند. این دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ به ۲ خاتمه پیدا کرده بود.

گئورگی گولسیانی(۱۰ - و ۱۰۰ پنالتی) و عیسی آل کثیر(۵۷)، سیامک نعمتی(۹۳) برای پرسپولیس و دانیال اسماعیلی فر(۴۰ - گل به خودی) و فرشاد احمدزاده(۷۴) برای سپاهان گل زدند.

سیامک نعمتی که در نقل و انتقالات نیم فصل در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته بود، به دلیل توافق نکردن با باشگاه برای شرایط جدایی اش در این تیم ماندگار شد و با گلزنی برابر سپاهان جایگاهش را در دل هواداران پیدا کرد.

نعمتی پس از گل ارزشمندی که وارد دروازه سپاهان کرد و تیمش را ۳ بر ۲ جلو انداخت نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد و گریه کرد.