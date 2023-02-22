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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۱۹

برگشت ارزشمند با گل مهم؛

تصویری از اشک‌های بازیکن مازاد پرسپولیس که فرشته نجات شد

تصویری از اشک‌های بازیکن مازاد پرسپولیس که فرشته نجات شد

بازیکنی که در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته بود یکی از گل های مهم زندگی اش را به ثمر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که در پایان ۱۲۰ دقیقه سرخپوشان ۴ بر ۲ حریف خود را شکست دادند. این دیدار در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ به ۲ خاتمه پیدا کرده بود.

گئورگی گولسیانی(۱۰ - و ۱۰۰ پنالتی) و عیسی آل کثیر(۵۷)، سیامک نعمتی(۹۳) برای پرسپولیس و دانیال اسماعیلی فر(۴۰ - گل به خودی) و فرشاد احمدزاده(۷۴) برای سپاهان گل زدند.

سیامک نعمتی که در نقل و انتقالات نیم فصل در فهرست مازاد پرسپولیس قرار گرفته بود، به دلیل توافق نکردن با باشگاه برای شرایط جدایی اش در این تیم ماندگار شد و با گلزنی برابر سپاهان جایگاهش را در دل هواداران پیدا کرد.

نعمتی پس از گل ارزشمندی که وارد دروازه سپاهان کرد و تیمش را ۳ بر ۲ جلو انداخت نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد و گریه کرد.

تصویری از اشک‌های بازیکن مازاد پرسپولیس که فرشته نجات شد
عالیشاه و پورعلی گنجی به نعمتی دلداری دادند

کد مطلب 5715792

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    نظرات

    • حامد IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      سیا عشقه نظرات هواداران پرسپولیسه تو مجازی ،عاللللی بودی سیامک پرسپولیس🌺🌺🌺🌺🌺🌺

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