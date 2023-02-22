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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان:

آماده برگزاری مسابقات مشترک با تیم‌های عراقی هستیم

آماده برگزاری مسابقات مشترک با تیم‌های عراقی هستیم

آبادان- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: این استان آماده برگزاری مسابقات مشترک با تیم‌های عراقی در رشته‌های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه دیدار دوستانه تیم‌های دانش آموزی استان بصره و منتخب دانش آموزی آبادان و بصره اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات فوتبال و جشنواره قرآنی بین بصره و خوزستان با عنوان «محور مقاومت» صورت گرفته است.

وی افزود: این مسابقات پس از عید نوروز در یکی از شهرهای خوزستان برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: این استان با توجه به همجوار بودن با استان بصره عراق آماده برگزاری مسابقات مشترک در رشته‌های مختلف است.

حمیدی نژاد گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال دانش آموزی کشور به میزبانی آبادان و خرمشهر آزمونی برای توان‌سنجی خوزستان به منظور میزبانی از مسابقات ملی و بین‌المللی بود.

وی گفت: در رشته‌هایی از جمله فوتبال، فوتسال، والیبال، دو و میدانی و بسکتبال می‌توانیم تورنمنت‌های مختلفی را با کشور عراق داشته باشیم زیرا زیرساخت‌های مناسبی در این استان وجود دارد.

وی توضیح داد: آموزش و پرورش فقط به مباحث علمی نمی‌پردازد بلکه با برگزاری اردوها و مسابقات تلاش می‌کند تا تربیت همه جانبه را پیش ببرد که یکی از نمودهای آن مسابقات ورزشی دانش آموزان است.

کد مطلب 5715885

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