به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه دیدار دوستانه تیم‌های دانش آموزی استان بصره و منتخب دانش آموزی آبادان و بصره اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات فوتبال و جشنواره قرآنی بین بصره و خوزستان با عنوان «محور مقاومت» صورت گرفته است.

وی افزود: این مسابقات پس از عید نوروز در یکی از شهرهای خوزستان برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: این استان با توجه به همجوار بودن با استان بصره عراق آماده برگزاری مسابقات مشترک در رشته‌های مختلف است.

حمیدی نژاد گفت: برگزاری مسابقات قهرمانی فوتبال دانش آموزی کشور به میزبانی آبادان و خرمشهر آزمونی برای توان‌سنجی خوزستان به منظور میزبانی از مسابقات ملی و بین‌المللی بود.

وی گفت: در رشته‌هایی از جمله فوتبال، فوتسال، والیبال، دو و میدانی و بسکتبال می‌توانیم تورنمنت‌های مختلفی را با کشور عراق داشته باشیم زیرا زیرساخت‌های مناسبی در این استان وجود دارد.

وی توضیح داد: آموزش و پرورش فقط به مباحث علمی نمی‌پردازد بلکه با برگزاری اردوها و مسابقات تلاش می‌کند تا تربیت همه جانبه را پیش ببرد که یکی از نمودهای آن مسابقات ورزشی دانش آموزان است.