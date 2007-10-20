تاکید وزرای خارجه سه کشور اروپایی بر کمک به حل بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برنار کوشنر، ماسیمو دالما و میگل آنخل موراتینوس وزیران امور خارجه فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در مقر فرماندهی کل نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) در جنوب لبنان گفتتد که آنها در دیدار با رهبران لبنانی بر اهمیت حل بحران سیاسی این کشور تاکید خواهند کرد.

وزیر امور خارجه اسپانیا گفت : دیدار امروز ما با مقامات لبنانی مهم و تاریخی است و سفر مشترکمان برای یک هدف واحد یعنی کمک به صلح و ثبات در لبنان صورت گرفته است.

نخست وزیر ایتالیا نیز گفت: ماموریت وی و وزیران خارجه فرانسه و اسپانیا نباید مداخله در امور داخلی لبنان قلمداد شود و ما با برجسته ترین رهبران سیاسی لبنان دیدار می کنیم و روشن است که این کار برای مداخله در حیات سیاسی لبنان نیست بلکه از روی تمایل - به عنوان دوستان لبنان - برای تشویق بحث و گفتگو درباره توافقی ملی با هدف رسیدن به ثبات و تقویت دموکراسی در این کشور است.

وزیران امور خارجه فرانسه، اسپانیا و ایتالیا سپس در بیروت با نبیه بری رئیس مجلس، فواد سنیوره نخست وزیر و مار نصرالله پطرس صفیر رهبر مذهبی مارونی های لبنان دیدار و درباره تحولات سیاسی این کشور بویژه مسئله انتخاب رئیس جمهور جدید بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری لبنان، کوشنر بعد از دیدار با بری گفت : ما حامل پیام مشترک صلح و همراهی با روند انتخابات ریاست جمهوری لبنان هستیم که فقط مربوط به خود لبنانی هاست.



منابع نزدیک به رئیس مجلس لبنان پس از این دیدار گفتند: فضای گفتگوها بسیار خوب بود و سه وزیر اروپایی بر حمایت از توافق لبنانی ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان مقرر قانونی تاکید کردند.

دالما نیز پس از دیدار با سنیوره گفت: حضور ما در بیروت برای تشویق نیروهای سیاسی لبنان به منظور ادامه گفتگوی ملی جهت رسیدن به یک راه حل توافقی برای بحران کنونی است.