تقدیر از المپیادی های دانشگاه امیرکبیر/ تسهیلات ویژه برای نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایمان شریفی رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم گردهمایی و تقدیر از دانشجویان المپیادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: از ۷۳ نفر رتبه های یک تا ۱۰ از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تقدیر شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۱، در دانشکده مکانیک ۷ نفر، دانشکده عمران ۵ نفر ، مهندسی شیمی ۴ نفر، در مواد و متالوژی ۴ نفر، در ریاضی ۳، در برق ۳ نفر، در سلول بنیادی و مهندسی بافت ۳ نفر، در کامپیوتر ۲ نفر، در مهندس هسته ای و فیزیک ۲ نفر جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر شده اند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه تمرکز ما روی حفظ جذب نخبگان در داخل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: باید تلاش کنیم این جمعیت تا جای ممکن افزایش یابد و در وهله بعد فضا را طوری اماده کنیم که این سازندگی برای کشور مفید واقع شود.

به گفته دکتر شریفی، همچنین بنا داریم دفتر بهره وری نخبگان در دانشگاه را که مستقیما با معاونت علمی در ارتباط است احیا کنیم؛ از این طریق به دانشجویان و اساتید بدون واسطه خدمات ارائه می شود.

وی با اشاره به این خدمات گفت: انتخاب واحد، خوابگاه، وام، استخر، اینترنت پرسرعت و... از جمله خدماتی هستند که به طور ویژه به نخبگان یا به صورت تخفیف دار یا رایگان اختصاص می یابد. همچنین امکان دارد این امکانات به صورت اولویتی باشد.